Цель встречи - обсудить с детьми особенности безопасности в социальных сетях.Учащиеся посмотрели несколько видеороликов, которые потом обсудили. Дети активно высказывали свою точку зрения, выдвигали варианты возможных причин и методы предотвращения различных негативных проявлений поведения школьников. В ходе тренинговых упражнений учащиеся самостоятельно предлагали алгоритмы действий в случаях приглашения их в опасную группу и т.д.Детям была предложена альтернатива социальным сетям - активный отдых, экскурсии, прогулки, школьные и классные мероприятия.Ученики учебно-воспитательного комплекса № 109 откликнулись на флешмоб, организованный учениками из Тернополя и создали свою версию-ответ " Почему нужно жить " , сообщает сайт мэрии.