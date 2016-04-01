В запорожском учебно-воспитательном комплексе № 109 была проведена встреча учеников 6-7 классов с представителями подразделения ювенальной превенции Днепровского отдела полиции, группой психологов Запорожского областного центра социальной психологической помощи.
Цель встречи - обсудить с детьми особенности безопасности в социальных сетях.
Учащиеся посмотрели несколько видеороликов, которые потом обсудили. Дети активно высказывали свою точку зрения, выдвигали варианты возможных причин и методы предотвращения различных негативных проявлений поведения школьников. В ходе тренинговых упражнений учащиеся самостоятельно предлагали алгоритмы действий в случаях приглашения их в опасную группу и т.д.
Детям была предложена альтернатива социальным сетям - активный отдых, экскурсии, прогулки, школьные и классные мероприятия.
Ученики учебно-воспитательного комплекса № 109 откликнулись на флешмоб, организованный учениками из Тернополя и создали свою версию-ответ "Почему нужно жить", сообщает сайт мэрии.
Цель встречи - обсудить с детьми особенности безопасности в социальных сетях.
Учащиеся посмотрели несколько видеороликов, которые потом обсудили. Дети активно высказывали свою точку зрения, выдвигали варианты возможных причин и методы предотвращения различных негативных проявлений поведения школьников. В ходе тренинговых упражнений учащиеся самостоятельно предлагали алгоритмы действий в случаях приглашения их в опасную группу и т.д.
Детям была предложена альтернатива социальным сетям - активный отдых, экскурсии, прогулки, школьные и классные мероприятия.
Ученики учебно-воспитательного комплекса № 109 откликнулись на флешмоб, организованный учениками из Тернополя и создали свою версию-ответ "Почему нужно жить", сообщает сайт мэрии.
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