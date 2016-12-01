С инициативой проведения подобного мероприятия выступила городская власть. Городской голова Владимир Буряк подписал распоряжение о создании оргкомитета по вопросам проведения форума.Сегодня состоялось выездное заседание оргкомитета, которое прошло под председательством заместителя городского головы Валерия Эделева.Участники мероприятия рассмотрели вопросы участия предприятий-партн е ров в " Эко форуме - 2017 " , организации и проведения " круглых столов " по различным направлениям (охрана водного и воздушного бассейнов, мониторинг состояния окружающей среды, переработка отходов), подготовки информационных выставочных стендов, участия в форуме коммунальных предприятий, общественности, презентации на н е м творчества школьников, связанного с вопросами экологии.- Мероприятия экофорума не должны быть формальными. Все стенды, " круглые столы " должны быть максимально информативными, интересными для запорожцев и гостей города, - отметил Валерий Эделев.По словам организаторов, ряд предприятий, учреждений, организаций уже подтвердили участие в форуме, продолжается процедура заключения договоров. Заявки на участие в " Эко форуме - 2017 " можно подавать до конца марта, в апреле должна завершиться процедура заключения необходимых договоров.На сегодня не все будущие участники форума проявляют достаточную активность при подготовке, подаче необходимых материалов, предложений. Заместитель городского головы Валерий Эделев выразил надежду, что большую заинтересованность проявит, например, предприятие " Умвельт Запорожье " , которому есть что презентовать в вопросах обращения с отходами, переработки мусора, сообщает сайт мэрии.