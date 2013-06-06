На днях житель села Нововасильевка Запорожской области пытался свести счеты с жизнью. По предварительной информации, 19-летний Андрей наглотался лекарств.
Парня госпитализировали в реанимацию Бердянской горбольницы. Сейчас его перевели в психиатрическое отделение и он находится под наблюдения врачей.
Есть подозрения, что парень был активным пользователем группы "Синий кит" в соцсети "Вконтакте" и даже склонял к суициду своих несовершеннолетних друзей.
Как рассказали жители Нововасильевки, парень из неблагополучной семьи, проживает с 97-летней бабушкой, за ним иногда присматривает отец, а мать давно оставила семью.
Как писала "Индустриалка", с 15 по 17 марта во всех школах Бердянска будет проведен медицинский осмотр всех без исключения детей на причастность к "Синему киту".
Источник: ПроБердянск
Парня госпитализировали в реанимацию Бердянской горбольницы. Сейчас его перевели в психиатрическое отделение и он находится под наблюдения врачей.
Есть подозрения, что парень был активным пользователем группы "Синий кит" в соцсети "Вконтакте" и даже склонял к суициду своих несовершеннолетних друзей.
Как рассказали жители Нововасильевки, парень из неблагополучной семьи, проживает с 97-летней бабушкой, за ним иногда присматривает отец, а мать давно оставила семью.
Как писала "Индустриалка", с 15 по 17 марта во всех школах Бердянска будет проведен медицинский осмотр всех без исключения детей на причастность к "Синему киту".
Источник: ПроБердянск
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