В ПАО "Запорожгаз" заявили, что информация об избиении председателя ОСМД в Хортицком районе Запорожья не соответствует действительности.
Как писала "Индустриалка", сотрудник "Запорожгаза" приехал устанавливать счетчик на дом, но получил сопротивление со стороны жильцов. После этого 48-летняя глава ОСМД сообщила, что мужчина ее избил. На место вызвали "скорую", а пострадавшую доставили в больницу.
В ПАО "Запорожгаз" "Индустриалке" рассказали свою версию случившегося, подтвердив, что их работник приехал, чтобы установить прибор учета газа, о чем жильцов заранее предупредили с помощью объявления. Возле дома его ждали жители, которые потребовали предоставить им проект установки счетчика с мокрой печатью. Мужчина вернулся к машине, взял документы и предоставил их людям. В этот момент его окружили 10-15 человек, которые вели себя агрессивно, вырывали из рук проект, забрали у него документы, а также сбили с плеча сотрудника "Запорожгаза" сумку с личными вещами.
ПАО "Запорожгаз" заявило в полицию о краже документов у их работника.
Читайте также: Сотрудник "Запорожгаза" приехал на работу пьяным.
Как писала "Индустриалка", сотрудник "Запорожгаза" приехал устанавливать счетчик на дом, но получил сопротивление со стороны жильцов. После этого 48-летняя глава ОСМД сообщила, что мужчина ее избил. На место вызвали "скорую", а пострадавшую доставили в больницу.
В ПАО "Запорожгаз" "Индустриалке" рассказали свою версию случившегося, подтвердив, что их работник приехал, чтобы установить прибор учета газа, о чем жильцов заранее предупредили с помощью объявления. Возле дома его ждали жители, которые потребовали предоставить им проект установки счетчика с мокрой печатью. Мужчина вернулся к машине, взял документы и предоставил их людям. В этот момент его окружили 10-15 человек, которые вели себя агрессивно, вырывали из рук проект, забрали у него документы, а также сбили с плеча сотрудника "Запорожгаза" сумку с личными вещами.
ПАО "Запорожгаз" заявило в полицию о краже документов у их работника.
Читайте также: Сотрудник "Запорожгаза" приехал на работу пьяным.
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