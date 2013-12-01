Воспитанники внешкольного учебного заведения "Коммунарский районный центр молодежи и школьников" успешно выступили во время ряда творческих соревнований и фестивалей.
В Запорожье был проведен Всеукраинский детский фестиваль искусств "Калиновая гроздь". В состав жюри были приглашены ведущие преподаватели высших учебных заведений, известные деятели искусств. Образцовый художественный коллектив - студия современной хореографии "Модерн данс Стиль" (руководитель Щербина Любовь Анатольевна) показали высокий профессионализм, завоевали первое место и Гран-при в номинации "Хореография". Художественный коллектив был награжден дипломом фестиваля и подарками.
В Полтаве состоялся Всеукраинский фестиваль по спортивным бальным танцам "Poltava Dance Festival 2017". На этом фестивале "Коммунарский районный центр молодежи и школьников" представляла танцевальная пара Попелюк Иван и Муризина Дарья - воспитанники бально-спортивного клуба "Браво" (руководитель Еременко Наталья Юрьевна). Воспитанники стали победителями и обладателями кубков в категории "Ювеналы 1 + 2 Д класс", как в стандартной, так и латиноамериканской программе.
В фестивале FLL Jr. "Robofirst-больше чем работы" (г. Киев) команда "Дружный улей" (руководитель Руда Анна Михайловна) одержала победу в номинации "Самое грандиозное исследование". Дети были награждены медалям, сертификатами и подарками. В составе команды были юные исследователи: Рогожа Владислав, Руда Полина, Кучеренко Алина, Дитюк Матвей, Пасько Алина и Лоцман Денис, сообщает сайт мэрии.
В Запорожье был проведен Всеукраинский детский фестиваль искусств "Калиновая гроздь". В состав жюри были приглашены ведущие преподаватели высших учебных заведений, известные деятели искусств. Образцовый художественный коллектив - студия современной хореографии "Модерн данс Стиль" (руководитель Щербина Любовь Анатольевна) показали высокий профессионализм, завоевали первое место и Гран-при в номинации "Хореография". Художественный коллектив был награжден дипломом фестиваля и подарками.
В Полтаве состоялся Всеукраинский фестиваль по спортивным бальным танцам "Poltava Dance Festival 2017". На этом фестивале "Коммунарский районный центр молодежи и школьников" представляла танцевальная пара Попелюк Иван и Муризина Дарья - воспитанники бально-спортивного клуба "Браво" (руководитель Еременко Наталья Юрьевна). Воспитанники стали победителями и обладателями кубков в категории "Ювеналы 1 + 2 Д класс", как в стандартной, так и латиноамериканской программе.
В фестивале FLL Jr. "Robofirst-больше чем работы" (г. Киев) команда "Дружный улей" (руководитель Руда Анна Михайловна) одержала победу в номинации "Самое грандиозное исследование". Дети были награждены медалям, сертификатами и подарками. В составе команды были юные исследователи: Рогожа Владислав, Руда Полина, Кучеренко Алина, Дитюк Матвей, Пасько Алина и Лоцман Денис, сообщает сайт мэрии.
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