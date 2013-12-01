В Запорожье был проведен Всеукраинский детский фестиваль искусств " Калиновая гроздь " . В состав жюри были приглашены ведущие преподаватели высших учебных заведений, известные деятели искусств. Образцовый художественный коллектив - студия современной хореографии " Модерн данс Стиль " (руководитель Щербина Любовь Анатольевна) показали высокий профессионализм, завоевали первое место и Гран-при в номинации " Хореография " . Художественный коллектив был награжден дипломом фестиваля и подарками.В Полтаве состоялся Всеукраинский фестиваль по спортивным бальным танцам " Poltava Dance Festival 2017 " . На этом фестивале " Коммунарский районный центр молодежи и школьников " представляла танцевальная пара Попелюк Иван и Муризина Дарья - воспитанники бально-спортивного клуба " Браво " (руководитель Еременко Наталья Юрьевна). Воспитанники стали победителями и обладателями кубков в категории " Ювеналы 1 + 2 Д класс " , как в стандартной, так и латиноамериканской программе.В фестивале FLL Jr. " Robofirst-больше чем работы " (г. Киев) команда " Дружный улей " (руководитель Руда Анна Михайловна) одержала победу в номинации " Самое грандиозное исследование " . Дети были награждены медалям, сертификатами и подарками. В составе команды были юные исследователи: Рогожа Владислав, Руда Полина, Кучеренко Алина, Дитюк Матвей, Пасько Алина и Лоцман Денис, сообщает сайт мэрии.