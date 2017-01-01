В мероприятии приняли участие заместитель городского головы Валентина Малыш, директор департамента финансовой и бюджетной политики городского совета Ольга Вагис, депутаты городского совета, представители общественности, средств массовой информации.Заместитель городского головы Валентина Малыш отметила, что отч е т о выполнении бюджета областного центра был утвержд е н на сессии городского совета.Директор департамента финансовой и бюджетной политики городского совета Ольга Вагис проинформировала присутствующих о доходах бюджета, основных источниках его наполнения. Отдельное внимание было уделено вопросам финансирования отдельных отраслей городского хозяйства в 2016 году - образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и так далее.Доходы бюджета Запорожья за прошлый год составили более шести миллиардов гривен. Из них - 3 миллиарда 469 миллионов гривен налоги, сборы, обязательные платежи, формирующие общий фонд бюджета, 2 миллиарда 340 миллионов гривен - государственные субвенции и дотации. Основными источниками наполнения бюджета оставались налог на доходы физических лиц (1,9 миллиарда гривен), плата за землю (774 миллиона гривен), единый налог (307 миллионов гривен), акцизный налог (247 миллионов гривен).Основная часть расходов бюджета 2016 года традиционно была связана с финансированием социально-культурной сферы, почти четыре миллиарда гривен. Эти деньги были направлены на нужды образования (около 1,4 миллиарда гривен), здравоохранения (порядка 940 миллионов гривен), социальной сферы (более 1,3 миллиарда гривен).При этом важной стать е й финансирования стало и жилищно-коммунальное хозяйство - более 1,3 миллиарда гривен. В сравнении с 2015 годом было увеличено финансирование капитального ремонта жилого фонда (приблизительно на 40%), строительства, ремонта, реконструкции, содержания дорог (на 63%), работ по благоустройству города (на 40%).В ходе публичной презентации представители общественности, депутаты смогли задать интересующие их вопросы относительно доходов и расходов городского бюджета в 2016 году, сообщает сайт мэрии.