Завершился открытый конкурс на должности следователей в территориальные подразделения ГУНП в Запорожской области, который проводила полицейская комиссия.
Интересно, что если в начале конкурса было 7 претендентов на одно место, то в финале оказалось, что до необходимого количества не добрали 11 человек.
Как рассказали "Индустриалке" в полицейской комиссии, набор был объявлен на 40 вакантных должностей. Документы подали 216 претендентов, из которых тестирование — на знание законодательства и общие способности — осилили 132 человека. Многие срезались на сдаче нормативов по физической подготовке и на медицинском обследовании.
В результате к этапу собеседования с членами полицейской комиссии дошли только 32. Победителями признаны 29, троих члены комиссии не рекомендовали на службу в полицию.
В тройку лидеров по набранным баллам попали Виталий Глыбочка - 117 (Васильевский ОП), Виталий Калашников - 104 (Энергодарское ОП) и Евгений Смыков - 101 (Вольнянское ОП).
По итогам конкурса не смогли заполнить вакансии следователей Бердянский отдел полиции и Энергодарское отделение полиции, где на начало конкурса в следствии было по 6 вакансий. В Бердянский ОП набрали троих, но там оставшиеся вакансии заполнили за счет выпускников Днепропетровского университета внутренних дел, которые недавно получили дипломы и первые офицерские погоны. А вот в Энергодарское ОП удалось отобрать только двоих (возможно, там изначально не было достаточного количества кандидатов).
В Бельмакское ОП нужно три человека, по результатам конкурса есть один кандидат. Ни одного кандидата не получат в следствие Михайловское и Розовское отделения полиции.
А вот на вакантные должности в отделы и отделения областного центра было много желающих. Так, на одну вакансию в Днепровском ОП по результатам конкурса претендовали 4 кандидата, в Вознесеновском — три.
Результаты конкурса говорят о том, что полицейская комиссия работала строго по закону, согласно положению: не сдал тест — не проходишь дальше, подводит здоровье — свободен, не смог пробежать на отведенное время — до свидания. Он проходил открыто и прозрачно - для проведения этапов помещение было специально оборудовано системой видеонаблюдения.
Остается добавить, что победители конкурса в следственных подразделениях появятся нескоро — им предстоит четырехмесячная учеба. Учиться пойдут и кандидаты на должность оперуполномоченных, которые выиграли конкурс, объявленный полицейской комиссией.
Интересно, что если в начале конкурса было 7 претендентов на одно место, то в финале оказалось, что до необходимого количества не добрали 11 человек.
Как рассказали "Индустриалке" в полицейской комиссии, набор был объявлен на 40 вакантных должностей. Документы подали 216 претендентов, из которых тестирование — на знание законодательства и общие способности — осилили 132 человека. Многие срезались на сдаче нормативов по физической подготовке и на медицинском обследовании.
В результате к этапу собеседования с членами полицейской комиссии дошли только 32. Победителями признаны 29, троих члены комиссии не рекомендовали на службу в полицию.
В тройку лидеров по набранным баллам попали Виталий Глыбочка - 117 (Васильевский ОП), Виталий Калашников - 104 (Энергодарское ОП) и Евгений Смыков - 101 (Вольнянское ОП).
По итогам конкурса не смогли заполнить вакансии следователей Бердянский отдел полиции и Энергодарское отделение полиции, где на начало конкурса в следствии было по 6 вакансий. В Бердянский ОП набрали троих, но там оставшиеся вакансии заполнили за счет выпускников Днепропетровского университета внутренних дел, которые недавно получили дипломы и первые офицерские погоны. А вот в Энергодарское ОП удалось отобрать только двоих (возможно, там изначально не было достаточного количества кандидатов).
В Бельмакское ОП нужно три человека, по результатам конкурса есть один кандидат. Ни одного кандидата не получат в следствие Михайловское и Розовское отделения полиции.
А вот на вакантные должности в отделы и отделения областного центра было много желающих. Так, на одну вакансию в Днепровском ОП по результатам конкурса претендовали 4 кандидата, в Вознесеновском — три.
Результаты конкурса говорят о том, что полицейская комиссия работала строго по закону, согласно положению: не сдал тест — не проходишь дальше, подводит здоровье — свободен, не смог пробежать на отведенное время — до свидания. Он проходил открыто и прозрачно - для проведения этапов помещение было специально оборудовано системой видеонаблюдения.
Остается добавить, что победители конкурса в следственных подразделениях появятся нескоро — им предстоит четырехмесячная учеба. Учиться пойдут и кандидаты на должность оперуполномоченных, которые выиграли конкурс, объявленный полицейской комиссией.
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