В Хортицком районе Запорожья между сотрудником "Запорожгаза" и председателем ОСМД произошла потасовка.
Представители "Запорожгаза" приехали устанавливать на дом по ул. Лахтинской прибор учета газа, что не понравилось председателю ОСМД, которая оказала сопротивление.
Завязалась ссора и возле подъезда работник "Запорожгаза" избил 48-летнюю женщину.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, пострадавшую с множественными ушибами доставили в больницу.
Напомним, в Запорожье прошли общественные слушания по ситуации с ПАО "Запорожгаз", которое навязывает запорожцам общедомовые приборы учета, хотя горожане выступают за установку индивидуальных счетчиков.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье полицейского задержали за похищение и убийство человека.
Читайте также: В Запорожье ребенок напился вина.
Представители "Запорожгаза" приехали устанавливать на дом по ул. Лахтинской прибор учета газа, что не понравилось председателю ОСМД, которая оказала сопротивление.
Завязалась ссора и возле подъезда работник "Запорожгаза" избил 48-летнюю женщину.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, пострадавшую с множественными ушибами доставили в больницу.
Напомним, в Запорожье прошли общественные слушания по ситуации с ПАО "Запорожгаз", которое навязывает запорожцам общедомовые приборы учета, хотя горожане выступают за установку индивидуальных счетчиков.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье полицейского задержали за похищение и убийство человека.
Читайте также: В Запорожье ребенок напился вина.
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