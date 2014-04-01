Раиса, выступая в весовой категории 50 кг, отжала от груди штангу весом 95 кг, опередив ближайшую преследовательницу на 20 кг! О своем выступлении в Дубае спортсменка рассказала " Индустриалке " .- Я выступила на Паралимпиаде плохо, и мне мой тренер Сергей Михайлович (прим.ред – Кумейко) не дал расстраиваться. Сказал будет дальше работать, бороться, побеждать. И в результате я не опустила руки и начала работать.- В этот раз приехало много новых спортсменок, и я уже с первого подхода была первая. Максимум что они поднимали – 75 кг. А я начала с 90 кг. И получилось так, что уже с первого подхода стала первой.- Пока что я на соревнованиях рекорды не била. В 20014 году пять минут побыла рекордсменкой, пока соперница не сделала следующий подход. Но дома 100 кг жала по два раза. А на соревнованиях, чуть-чуть осталось, чтоб перепрыгнуть эту сотню. В этот раз меня травмированная рука подвела. Я сотню криво отжала. Но это не считается. Так что будем работать!- Настроение поднялось. Приятно, не пришлось возвращаться домой с опущенными глазами. Знаете, когда проиграешь, и плохо выступишь, не хочется ни на кого смотреть, потому что кажется все на тебя смотрят с осуждением.- Теперь будем готовиться на чемпионат мира в Мексике. В сентябре-октябре будут соревнования, перед этим у нас будут сборы в Днепропетровске, а потом в Мексике, чтоб пройти акклиматизацию. Там другой воздух, другой часовой пояс, и высоко в горах будет эта база – нужно привыкнуть.Текст и фото: Ирина Гейм