К столетию Украинской революции 1917-1921 годов в Запорожской области увековечивают память борцов за свободу в прошлом и настоящем.
Так, к руководству области с инициативой установки мемориальной доски Герою Украины, Герою Небесной Сотни, активисту Майдана, общественному деятелю, журналисту, поэту, социологу Василию Сергиенко обратились его вдова Валентина Захаровна и дочь Виктория.
Василий Сергиенко родом из Черкасской области, но большую часть жизни прожил в Запорожье. Впрочем, в последнее время он находился в родном Корсунь-Шевченковском Черкасской области, где ухаживал за матерью. Был активистом Майдана. Погиб в 57 лет.
- В ночь 4 апреля 2014 года папу похитили у дома его матери, жестоко пытали и закопали живым, - рассказывала "Индустриалке" дочь Василия Сергиенко Виктория Семеренко. - Думаю, за его активную жизненную позицию.
У папы было три высших образования, ему легко давались языки, он издал два сборника стихов и готовил третий, написал кандидатскую диссертацию по социологии, но не успел защитить из-за событий Майдана. Папа боролся за независимость Украины, был лидером и ему удавалось сделать то, что обычным людям, наверное, не удавалось.
...Мемориальную доску решили установить на центральном входе Института права имени Сташиса Запорожского классического приватного университета, где учился Василий Сергиенко, ее открытие будет приурочено к его дню рождения, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА. А родился Василий Сергиенко 23 апреля 1956 года.
Напомним, что именем Василия Сергиенко назвали бывшую улицу Заднепровскую, что в Хортицком районе Запорожья. В августе прошлого года на доме № 15 по улице Сергиенко открыли информационную доску, где написали, в честь кого она названа.
"Индустриалка" также писала: "Запорожцы смогут прочитать на улице Гончаренко, в честь кого она названа".
Так, к руководству области с инициативой установки мемориальной доски Герою Украины, Герою Небесной Сотни, активисту Майдана, общественному деятелю, журналисту, поэту, социологу Василию Сергиенко обратились его вдова Валентина Захаровна и дочь Виктория.
Василий Сергиенко родом из Черкасской области, но большую часть жизни прожил в Запорожье. Впрочем, в последнее время он находился в родном Корсунь-Шевченковском Черкасской области, где ухаживал за матерью. Был активистом Майдана. Погиб в 57 лет.
- В ночь 4 апреля 2014 года папу похитили у дома его матери, жестоко пытали и закопали живым, - рассказывала "Индустриалке" дочь Василия Сергиенко Виктория Семеренко. - Думаю, за его активную жизненную позицию.
У папы было три высших образования, ему легко давались языки, он издал два сборника стихов и готовил третий, написал кандидатскую диссертацию по социологии, но не успел защитить из-за событий Майдана. Папа боролся за независимость Украины, был лидером и ему удавалось сделать то, что обычным людям, наверное, не удавалось.
...Мемориальную доску решили установить на центральном входе Института права имени Сташиса Запорожского классического приватного университета, где учился Василий Сергиенко, ее открытие будет приурочено к его дню рождения, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА. А родился Василий Сергиенко 23 апреля 1956 года.
Напомним, что именем Василия Сергиенко назвали бывшую улицу Заднепровскую, что в Хортицком районе Запорожья. В августе прошлого года на доме № 15 по улице Сергиенко открыли информационную доску, где написали, в честь кого она названа.
"Индустриалка" также писала: "Запорожцы смогут прочитать на улице Гончаренко, в честь кого она названа".
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