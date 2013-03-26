18 марта в Запорожье начинаются показы спектаклей в рамках ХХV фестиваля-конкурса на получение высшей театральной награды Приднепровья "Січеславна".
Не только жюри, но также запорожцы и гости города смогут посмотреть конкурсные спектакли, а это, как правило, лучшие премьеры года. Среди них особенно много сказок — веселых и грустных, романтичных и немного страшных, и даже танцевальных.
18 марта:
- 11.00 - "Гензель і Гретель” (фантастическая мистерия), Театр кукол (30 грн.);
- 12.00 - "Герда и Кай" (сказка-балет), Театр танца (50-70 грн.);
- 13.30 - "Апельсиновая принцесса" (музыкальная сказка), Театр юного зрителя (ТЮЗ) (32 грн, для детей до трех лет - бесплатно);
- 17.00 - "Межа" (реквием), театр-лаборатория "Vie” (50 грн.).
19 марта:
- 11.00 - "Маленький принц" (философская драма), Театр кукол (30 грн.);
- 12.00 - "Пеппі Довгапанчоха" (тайна счастливого детства), театр имени Магара (30 грн.);
- 15.00 - "Двое на качелях" (хрупкое равновесие в одном действии), ТЮЗ (80 грн.);
- 18.00 - “Кайдашева сім'я” (40-100 грн.), театр имени Магара.
20 марта:
- 11.00 - "Лабиринт Минотавра" (хореографический спектакль), Театр танца (50-70 грн.);
- 14.00 - "Малыш и Карлсон" (игра воображения), театр-лаборатория "Vie” (30 грн.).
- 16.00 - "Вертеп" (вертепный кукольный спектакль), Запорожский национальный университет (ЗНУ);
- 16.40 - "Великий Гетсби" (пластический спектакль), ЗНУ.
Телефоны для справок
Театр юного зрителя: 236-16-72.
Театр имени Магара: 764-38-17.
Театр-лаборатория "Vie”: 286-54-23.
Театр кукол: 764-27-67.
Театр танца: 233-10-87.
Фото автора
Не только жюри, но также запорожцы и гости города смогут посмотреть конкурсные спектакли, а это, как правило, лучшие премьеры года. Среди них особенно много сказок — веселых и грустных, романтичных и немного страшных, и даже танцевальных.
18 марта:
- 11.00 - "Гензель і Гретель” (фантастическая мистерия), Театр кукол (30 грн.);
- 12.00 - "Герда и Кай" (сказка-балет), Театр танца (50-70 грн.);
- 13.30 - "Апельсиновая принцесса" (музыкальная сказка), Театр юного зрителя (ТЮЗ) (32 грн, для детей до трех лет - бесплатно);
- 17.00 - "Межа" (реквием), театр-лаборатория "Vie” (50 грн.).
19 марта:
- 11.00 - "Маленький принц" (философская драма), Театр кукол (30 грн.);
- 12.00 - "Пеппі Довгапанчоха" (тайна счастливого детства), театр имени Магара (30 грн.);
- 15.00 - "Двое на качелях" (хрупкое равновесие в одном действии), ТЮЗ (80 грн.);
- 18.00 - “Кайдашева сім'я” (40-100 грн.), театр имени Магара.
20 марта:
- 11.00 - "Лабиринт Минотавра" (хореографический спектакль), Театр танца (50-70 грн.);
- 14.00 - "Малыш и Карлсон" (игра воображения), театр-лаборатория "Vie” (30 грн.).
- 16.00 - "Вертеп" (вертепный кукольный спектакль), Запорожский национальный университет (ЗНУ);
- 16.40 - "Великий Гетсби" (пластический спектакль), ЗНУ.
Телефоны для справок
Театр юного зрителя: 236-16-72.
Театр имени Магара: 764-38-17.
Театр-лаборатория "Vie”: 286-54-23.
Театр кукол: 764-27-67.
Театр танца: 233-10-87.
Фото автора
- Просмотров: 173
Похожие новости