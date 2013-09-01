При помощи соответствующего инвентаря они по традиции наводили порядок на территории, прилегающей к учреждению — убирали мусор, копали.Подобные мероприятия не только поддерживают чистоту окружающей среды, но и еще больше объединяют коллектив СИЗО,сообщает сайт ГПтСУ.На территории самого режимного учреждения, которое после реорганизации относится к Юго-Восточному межрегиональному управлению по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста Украины, чистота поддерживается постоянно.