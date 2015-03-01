Как сообщили "Индустриалке" в Мелитопольском горрайонном управлении ГСЧС, в 6 утра в службу спасения "101" позвонили жители улицы Школьной, что в селе Вознесенка, и сообщили, что по соседству пожар. На месте выяснилось, что загорелся жилой дом, принадлежащий 51-летней женщине. Видимо, сельчанка вовремя не почувствовала неладное, так как не смогла выбраться из комнаты, где находился очаг возгорания, ее бездыханное тело в ходе тушения обнаружили спасатели. Причины смертельного ЧП установят специалисты.