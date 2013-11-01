При этом прошлогодний уровень поступлений превышен на 100 000 гривен.На сегодня в Запорожской области количество действующих разрешений составляет почти 8,1 тысячи, что на четверть тысячи больше, чем в прошлом году.За два месяца 2017 года выдано более тысячи лицензий, из которых: 532 - на право розничной торговли алкогольными напитками и 517 - для реализации табачных изделий, продлен срок действия 1799 документов, приостановлено 85, аннулировано 305.Кроме этого, специалисты фискальной службы региона провели 98 проверок субъектов хозяйствования по соблюдению требований законодательства, регулирующего оборот подакцизных товаров. По их результатам к предпринимателям в соответствии с законодательством применены финансовые санкции на общую сумму 780 000 гривен, в том числе доначислено 450 000 гривен акцизного налога.Как сообщает Главное управление ГФС в Запорожской области, отныне для удобства плательщиков лицензию на розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями можно получить в ближайшем Центре обслуживания плательщиков по месту осуществления деятельности.