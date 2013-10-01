Представители молодежи поинтересовались и тем, насколько комбинат ощущает на себе негативные последствия непрекращающейся блокады Донбасса.- Ситуация в стране крайне непростая — дошло до блокады, и если раньше власть занимала разумную позицию, то сейчас уже легализовала это дело, - отметил Ростислав Шурма. - Признаюсь, мне сложно понять логику этих действий. Могу сказать одно, что комбинат "Запорожсталь" к негативному развитию событий очень серьезно подготовился и мы этот сложный период проведем без проблем и, я надеюсь, даже без потерь для производства. Мы подготовили для себя альтернативные варианты снабжения. Но в целом Украина может пострадать очень серьезно и я не исключаю, что нас ждут отключения электроэнергии.Ситуация в стране все хуже и хуже, но вы видите, что мы работаем стабильно. Что касается развития комбината, то, я думаю, все видят положительные изменения в каждом цехе, мы и дальше идем по пути наращивания объемов производства.Несмотря на сложнейшую ситуацию в стране, металлургический комбинат сохраняет полный социальный пакет для своих работников, в нормальном режиме реализует программы, направленные на поддержку коллектива.- В среднем мы повысили заработную плату по заводу на 17 %, в среднем сотрудники получают на полторы и две тысячи гривен больше — довольно ощутимая сумма, я считаю, - конкретизировал Ростислав Шурма. - Я думаю, что немногие предприятия на фоне сегодняшней ситуации в стране так повышают заработную плату. Если бы нас не подкосила эта блокада, то уверен, что мы бы с первого апреля в очередной раз повысили заработную плату. Возможно, это придется немного отсрочить, но подход остается прежним, если мы увидим, что ситуация стабилизируется, будем опять возвращаться к вопросу повышения заработной платы. Кроме того, мы продолжаем увеличивать размер беспроцентного займа для молодых семей - ссуда для семьи выросла с 5 тыс. грн. до 10 тыс.Еще один вопрос, который волнует молодежь — нюансы медицинского страхования на комбинате. В частности, возник вопрос о том, как изменится система получения страховки.- С первого апреля произойдет существенное улучшение этой системы, - объяснил Ростислав Шурма. - Страховой лимит у нас раньше был 2,5 тысячи гривен. С первого апреля этот лимит повышен до 75 тысяч гривен и позволит покрыть большинство страховых случаев. Такое повышение произойдет за счет того, что страховкой будут пользоваться только те сотрудники, которым это действительно необходимо. Страховая компания будет отсекать тех, кто хочет получить "левый" больничный, а если у человека действительно случится беда, он сможет получить очень серьезную помощь в виде покрытия расходов по лечению.Кроме того, раньше все сотрудники комбината были жестко привязаны к многопрофильной больницe "Витацентр", а теперь, при желании, жители Шевченковского микрорайона или Бабурки, смогут посетить врача и в обычной поликлинике.Во время встречи молодежь также интересовалась мнением Ростислава Игоревича, относительно развития города.- Конечно, я, как и все сотрудники комбината, свою жизнь связываю с Запорожьем, поэтому мы все хотим, чтобы наш город был комфортный для жизни, - подчеркнул Ростислав Шурма. - Для этого в городе должны произойти очень большие изменения, а их могут инициировать только органы местной власти. Я считаю, что на сегодняшний день город начал двигаться в правильном направлении, но учитывая тот масштаб проблем, которые накопились за 25 лет в Запорожье, нужно время, чтобы привести его в нормальный вид. На сегодняшний день пройдено пол процента общего пути, но самое главное, что процесс пошел. Мэр и его команда выбрали правильное направление движения.Гендиректор также рассказал во время встречи, почему решил поддерживать запорожскую школу футбола "Металлург".- Я понимаю, что более прибыльный вариант — заниматься развитием уже готовой футбольной команды, - отметил Ростислав Игоревич. - Однако, считаю, что именно за детским футболом — будущее. Таким образом мы популяризируем среди детей спорт и прививаем им желание играть в футбол, а не идти на улицу и заниматься там непонятно чем. Я считаю, что мы сами должны воспитывать новое футбольное поколение.В завершении встречи ее участники сделали памятное фото, а Ростислав Игоревич признался, что подобные мероприятия заряжают его положительной энергией.- Молодежь — это двигатель прогресса, поэтому я рад каждой встречи с нашей молодежной организацией, - отметил генеральныйб директор "Запорожстали". - Ситуация на комбинате достаточно стабильная, поэтому и молодежную организацию, и всех сотрудников больше волнует ситуация в стране. Ситуация, которая происходит с блокадой — это очень яркий пример всех тех проблем, которые накапливаются в нашей стране и особенно последние три года. Я не уверен, что в ближайшее время что-то изменится, но мы со своей стороны будем обеспечивать стабильность на предприятии и поддержку наших сотрудников.