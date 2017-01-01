Сегодня с самого утра детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводили 5 обысков в Запорожской области, в том числе и в здании Запорожской облгосадминистрации.
Это громкое событие наделало много шуму не только в самой ОГА, а и в Запорожье, и даже за его пределами.
Как сообщили в НАБУ, следственные действия осуществляются в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту использования должностными лицами Главного управления Госгеокадастра в Запорожской области и Запорожской ОГА служебного положения с целью получения неправомерной выгоды для нескольких юридических лиц, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам и интересам государственных предприятий на сумму около 115 млн грн.
Известно, что сотрудники НАБУ изъяли часть документов, которые увезли в Киев. От общения с журналистами детективы отказались.
После обысков к журналистам вышел председатель Запорожской ОГА Константин Брыль, который заявил, что проводится расследование уголовного дела, связанного с нарушениями в системе Геокадастра в Запорожской области, выявленными в процессе операции "Урожай-2016". По версии следователей, к этим нарушениям могут быть причастны и работники областной администрации.
- Думаю, что в скором времени следствие даст ответ на полную картину. Поверьте мне, я спокоен. Я знал, что когда-то это будет, потому что, если есть уголовное производство, то должны быть следственные действия. Одна сторона говорит одно, другая — другое. Задача следствия - определить, кто говорит правду, - отметил Константин Брыль.
Вместе с тем, издание "Українські новини", ссылаясь на собственные источники, сообщает, что в Генеральной прокуратуре инициировали открытие уголовного производства по части 2 ст. 28 и части 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса, которая касается именно деятельности председателя Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля.
В действиях запорожского губернатора Генпрокуратура видит реализацию незаконной схемы завладения тысячами гектаров земли государственной и коллективной собственности.
Напомним, в прошлом году председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль инициировал операцию "Урожай-2016" . Официально ее целью было наведение порядка в земельной сфере и выведение из тени субъектов хозяйственной деятельности, чтобы плата за землю поступала в бюджет, а не в карманы чиновников.
Однако, проведение операции "Урожай-2016" ознаменовалось для области рядом земельных скандалов. Так, народный депутат Украины Сергей Соболев заявил, что у жителей Запорожской области украли около 30 тысяч гектаров земли. А нардеп Вадим Кривохатько утверждал, что Константин Брыль оказывает давление на власть в Вольнянском районе. Новые факты депутат Верховной Рады раскрыл на недавней пресс-конференции, где заявил, что в Запорожской области действует коррупционная схема, по которой дерибанится государственная земля. По словам нардепа, с помощью Госгеокадастра зарабатывают немалые деньги: за все выдачи, разрешения, решения вопросов по земле чиновники получают взятки.
Прискорбно, что от всей этой ситуации страдают обычные, ни в чем не повинные люди. Уже несколько раз, доведенные до отчаяния жители сел региона, перекрывали трассы, чтобы у них не отбирали землю.
Прокомментировать сегодняшние обыски в Запорожской ОГА "Индустриалка" попросила прокурора, заместителя начальника департамента Генеральной прокуратуры Владислава Куценко. Это он в декабре прошлого года подал рапорт о нарушениях со стороны Константина Брыля для регистрации в Едином реестре досудебных расследований.
- НАБУ приехало "собирать" "Урожай-2016", который собирала Запорожская облгосадминистрация и Госгеокадастр области весь 2016 год, - отметил Владислав Куценко. - Как вы помните, в конце прошлого года несколько народных депутатов Украины, а также непосредственно я, как прокурор Генеральной прокуратуры Украины, подали в правоохранительные органы информацию о грубейших нарушениях законов в земельной сфере со стороны должностных лиц Запорожской областной государственной администрации и Госгеокадастра в Запорожской области.
Речь идет о двух государственных предприятиях, землю которых фактически наглым образом украли - "Запорожский конный завод № 86" и Дружелюбовский исправительный центр.
Сегодня мы имеем первую ласточку — процессуальное действие, которое называется "обыск" и с которым сегодня прибыли детективы НАБУ в облгосадминистрацию. Детективы НАБУ самостоятельно собрали информацию, дальше все зависит от следствия. Я считаю, что сейчас лишь приподнят первый пласт, то есть дело двух государственных предприятий, второй пласт, который необходимо вскрывать — это раздача около 10 тысяч гектаров земель коллективной собственности на территории Запорожской области. Речь идет о пастбищах и сенокосах, которые используют местные жители, и которые в нарушение закона в рамках операции "Урожай-2016" были переданы подконтрольным облгосадминистрации юридическим лицам.
А вот запорожский политолог Владислав Николаев на своей странице в Фейсбуке отмечает, что "результаты операции Урожай 2016 не могут быть истинно причинно-следственными связями обысков в ОГА, поскольку задекларированными результатами "Урожая", были выявленные, ранее неучтенные участки земли. И если областная администрация их выявила - то сама должна была передать в прокуратуру. И вряд ли бы был смысл устраивать маски-шоу, чтобы забирать у Брыля компромат на его же (!) оппонентов))). Я уж не говорю о том, что если участки земли неучтенные, то какие же документы на них хотят найти? И в третьих, почему их ищут в ОГА, у гуманитарного зама, а не у собственников фирм, которые их, якобы обрабатывали?"
Это громкое событие наделало много шуму не только в самой ОГА, а и в Запорожье, и даже за его пределами.
Как сообщили в НАБУ, следственные действия осуществляются в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту использования должностными лицами Главного управления Госгеокадастра в Запорожской области и Запорожской ОГА служебного положения с целью получения неправомерной выгоды для нескольких юридических лиц, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам и интересам государственных предприятий на сумму около 115 млн грн.
Известно, что сотрудники НАБУ изъяли часть документов, которые увезли в Киев. От общения с журналистами детективы отказались.
После обысков к журналистам вышел председатель Запорожской ОГА Константин Брыль, который заявил, что проводится расследование уголовного дела, связанного с нарушениями в системе Геокадастра в Запорожской области, выявленными в процессе операции "Урожай-2016". По версии следователей, к этим нарушениям могут быть причастны и работники областной администрации.
- Думаю, что в скором времени следствие даст ответ на полную картину. Поверьте мне, я спокоен. Я знал, что когда-то это будет, потому что, если есть уголовное производство, то должны быть следственные действия. Одна сторона говорит одно, другая — другое. Задача следствия - определить, кто говорит правду, - отметил Константин Брыль.
Вместе с тем, издание "Українські новини", ссылаясь на собственные источники, сообщает, что в Генеральной прокуратуре инициировали открытие уголовного производства по части 2 ст. 28 и части 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса, которая касается именно деятельности председателя Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля.
В действиях запорожского губернатора Генпрокуратура видит реализацию незаконной схемы завладения тысячами гектаров земли государственной и коллективной собственности.
Напомним, в прошлом году председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль инициировал операцию "Урожай-2016" . Официально ее целью было наведение порядка в земельной сфере и выведение из тени субъектов хозяйственной деятельности, чтобы плата за землю поступала в бюджет, а не в карманы чиновников.
Однако, проведение операции "Урожай-2016" ознаменовалось для области рядом земельных скандалов. Так, народный депутат Украины Сергей Соболев заявил, что у жителей Запорожской области украли около 30 тысяч гектаров земли. А нардеп Вадим Кривохатько утверждал, что Константин Брыль оказывает давление на власть в Вольнянском районе. Новые факты депутат Верховной Рады раскрыл на недавней пресс-конференции, где заявил, что в Запорожской области действует коррупционная схема, по которой дерибанится государственная земля. По словам нардепа, с помощью Госгеокадастра зарабатывают немалые деньги: за все выдачи, разрешения, решения вопросов по земле чиновники получают взятки.
Прискорбно, что от всей этой ситуации страдают обычные, ни в чем не повинные люди. Уже несколько раз, доведенные до отчаяния жители сел региона, перекрывали трассы, чтобы у них не отбирали землю.
Прокомментировать сегодняшние обыски в Запорожской ОГА "Индустриалка" попросила прокурора, заместителя начальника департамента Генеральной прокуратуры Владислава Куценко. Это он в декабре прошлого года подал рапорт о нарушениях со стороны Константина Брыля для регистрации в Едином реестре досудебных расследований.
- НАБУ приехало "собирать" "Урожай-2016", который собирала Запорожская облгосадминистрация и Госгеокадастр области весь 2016 год, - отметил Владислав Куценко. - Как вы помните, в конце прошлого года несколько народных депутатов Украины, а также непосредственно я, как прокурор Генеральной прокуратуры Украины, подали в правоохранительные органы информацию о грубейших нарушениях законов в земельной сфере со стороны должностных лиц Запорожской областной государственной администрации и Госгеокадастра в Запорожской области.
Речь идет о двух государственных предприятиях, землю которых фактически наглым образом украли - "Запорожский конный завод № 86" и Дружелюбовский исправительный центр.
Сегодня мы имеем первую ласточку — процессуальное действие, которое называется "обыск" и с которым сегодня прибыли детективы НАБУ в облгосадминистрацию. Детективы НАБУ самостоятельно собрали информацию, дальше все зависит от следствия. Я считаю, что сейчас лишь приподнят первый пласт, то есть дело двух государственных предприятий, второй пласт, который необходимо вскрывать — это раздача около 10 тысяч гектаров земель коллективной собственности на территории Запорожской области. Речь идет о пастбищах и сенокосах, которые используют местные жители, и которые в нарушение закона в рамках операции "Урожай-2016" были переданы подконтрольным облгосадминистрации юридическим лицам.
А вот запорожский политолог Владислав Николаев на своей странице в Фейсбуке отмечает, что "результаты операции Урожай 2016 не могут быть истинно причинно-следственными связями обысков в ОГА, поскольку задекларированными результатами "Урожая", были выявленные, ранее неучтенные участки земли. И если областная администрация их выявила - то сама должна была передать в прокуратуру. И вряд ли бы был смысл устраивать маски-шоу, чтобы забирать у Брыля компромат на его же (!) оппонентов))). Я уж не говорю о том, что если участки земли неучтенные, то какие же документы на них хотят найти? И в третьих, почему их ищут в ОГА, у гуманитарного зама, а не у собственников фирм, которые их, якобы обрабатывали?"
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