Во время общественных слушаний относительно дальнейшей судьбы демонтированного памятника Ленину, которые проходят в Запорожье начиная с 1 марта, свои мнения уже успели высказать жители Александровского района.
Глава администрации по Александровскому району Валерий Мостовой рассказал жителям города (представителям трудовых коллективов, квартальных) об истории вопроса. Он напомнил, что согласно закона Украины по осуждению тоталитарного коммунистического режима, в Запорожье, как и во всей Украине, были демонтированы все памятники той эпохи.
Судьбу памятника предстоит решить жителям города. С 1 марта стартовали общественные слушания по этому вопросу, которые продлятся до конца весны - 31 мая.
Жители Александровского района высказали свои предложения во время общественных слушаний:
- Можно относиться по-всякому к памятнику, а можно, как исторической ценности. Я считаю, что памятник должен остаться в городе. Я слышала, что его хотели продать за границу. Нельзя — это история. Для многих жителей Запорожья, особенно старшего поколения, это символ. Для молодежи это, может быть, уже не такая ценная вещь, - говорит преподаватель торгового колледжа Запорожского национального университета Людмила Ивановна Кошевая. - Идеология поменялась — это понятно. Памятник — это как история, ее не вычеркнешь. Стройте нынешнюю историю, а памятник — это часть нашего города, немаленькая история, это целый комплекс. Если нет прошлого, не будет и будущего. Стройте новую историю, но и не разрушайте то, что было раньше.
Людмила Ивановна отметила, что запорожский памятник Ленину имеет свою художественную ценность и является самым большим в Украине. По ее мнению, памятник нужно перенесли и сохранить в каком-то парке.
- Я вважаю недоцільним передавати пам'ятник Леніну в музей Європи, бо це є власність народу, громади нашого міста. Це моя особиста думка. Це пам'ять нашого рідного міста. Пам'ятник — це не тільки метал, бронза, який коштує 7 мільйонів, а це ще і скульптурна композиція, - отметила преподаватель экономико-правового колледжа Елена Викторовна Прилипко. - У нас виріб був європейський, Європа для нас приклад. Там ніхто не зносить пам'ятники - Наполеону, Робесп'єру. Ну якщо вже влада так вирішила, нехай пам'ятник зберігається ансамблем або окремими фігурами. Це може бути на відкритій площі або в ангарах. Історія будується нашою державою кожен день, але об'єктивна оцінка дається трохи пізніше, коли ми бачимо череду подій. Як наші нащадки потім нас оцінять?
Такого же мнения придерживается и доцент кафедры новейшей истории Украины Запорожского национального университета Владимир Марчук.
- Это эпоха - минимум 70 лет жизни всей страны наших отцов, дедов. Мое мнение, как историка: нужно делать музей — пусть это будет музей тоталитарной эпохи под открытым небом, - сказал он. - Мое мнение, как жителя Запорожья, - пусть бы это был парк, сегодня он заброшенный, в районе ДК Кирова. Заодно, я думаю, можно было бы привлечь людей, которые любят вождя мирового пролетариата, к облагораживанию этого места. То есть совместить приятное с полезным. Свезти туда памятники и монументы, которые существуют в Запорожской области, и которые были созданы в советское время. Я думаю, что с исторической точки зрения это будет справедливо.
А лет через 10, по мнению Владимира Марчука, возможно, соберутся наши потомки и примут какое-то другое решение. Может, действительно, продадут его, если денег будет не хватать в городском бюджете.
- Продать в любом случае успеется, а тем более переплавить. Пусть постоит — пусть люди посмотрят, - резюмировал он.
Как писала "Индустриалка", на сессию горсовета был вынесен вопрос о продаже памятника Ленину. Однако, по инициативе городского головы Запорожья Владимира Буряка он был снят с повестки дня заседания, чтобы дальнейшую судьбу памятника смогли обсудить с жителями города.
Свои предложения запорожцы могут подать в письменной форме по адресу: 69105, г. Запорожье, пр. Соборный, 206, управление внутренней политики, прессы и информации Запорожского городского совета (ежедневно с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 16.45, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45), а также по электронной почте: inforadazp@ukr.net и телефонам: 224-23-49, 233-11-90.
Напомним, горожане подают петиции о том, что хотят видеть на месте памятника Ленину. В том числе, памятник Бандере, колесо обозрения, музыкальный фонтан, смотровую башню, планетарий, памятник Запорожцам и памятник тем, кто строил и восстанавливал Днепрогэс.
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Фото автора
Глава администрации по Александровскому району Валерий Мостовой рассказал жителям города (представителям трудовых коллективов, квартальных) об истории вопроса. Он напомнил, что согласно закона Украины по осуждению тоталитарного коммунистического режима, в Запорожье, как и во всей Украине, были демонтированы все памятники той эпохи.
Судьбу памятника предстоит решить жителям города. С 1 марта стартовали общественные слушания по этому вопросу, которые продлятся до конца весны - 31 мая.
Жители Александровского района высказали свои предложения во время общественных слушаний:
- Можно относиться по-всякому к памятнику, а можно, как исторической ценности. Я считаю, что памятник должен остаться в городе. Я слышала, что его хотели продать за границу. Нельзя — это история. Для многих жителей Запорожья, особенно старшего поколения, это символ. Для молодежи это, может быть, уже не такая ценная вещь, - говорит преподаватель торгового колледжа Запорожского национального университета Людмила Ивановна Кошевая. - Идеология поменялась — это понятно. Памятник — это как история, ее не вычеркнешь. Стройте нынешнюю историю, а памятник — это часть нашего города, немаленькая история, это целый комплекс. Если нет прошлого, не будет и будущего. Стройте новую историю, но и не разрушайте то, что было раньше.
Людмила Ивановна отметила, что запорожский памятник Ленину имеет свою художественную ценность и является самым большим в Украине. По ее мнению, памятник нужно перенесли и сохранить в каком-то парке.
- Я вважаю недоцільним передавати пам'ятник Леніну в музей Європи, бо це є власність народу, громади нашого міста. Це моя особиста думка. Це пам'ять нашого рідного міста. Пам'ятник — це не тільки метал, бронза, який коштує 7 мільйонів, а це ще і скульптурна композиція, - отметила преподаватель экономико-правового колледжа Елена Викторовна Прилипко. - У нас виріб був європейський, Європа для нас приклад. Там ніхто не зносить пам'ятники - Наполеону, Робесп'єру. Ну якщо вже влада так вирішила, нехай пам'ятник зберігається ансамблем або окремими фігурами. Це може бути на відкритій площі або в ангарах. Історія будується нашою державою кожен день, але об'єктивна оцінка дається трохи пізніше, коли ми бачимо череду подій. Як наші нащадки потім нас оцінять?
Такого же мнения придерживается и доцент кафедры новейшей истории Украины Запорожского национального университета Владимир Марчук.
- Это эпоха - минимум 70 лет жизни всей страны наших отцов, дедов. Мое мнение, как историка: нужно делать музей — пусть это будет музей тоталитарной эпохи под открытым небом, - сказал он. - Мое мнение, как жителя Запорожья, - пусть бы это был парк, сегодня он заброшенный, в районе ДК Кирова. Заодно, я думаю, можно было бы привлечь людей, которые любят вождя мирового пролетариата, к облагораживанию этого места. То есть совместить приятное с полезным. Свезти туда памятники и монументы, которые существуют в Запорожской области, и которые были созданы в советское время. Я думаю, что с исторической точки зрения это будет справедливо.
А лет через 10, по мнению Владимира Марчука, возможно, соберутся наши потомки и примут какое-то другое решение. Может, действительно, продадут его, если денег будет не хватать в городском бюджете.
- Продать в любом случае успеется, а тем более переплавить. Пусть постоит — пусть люди посмотрят, - резюмировал он.
Как писала "Индустриалка", на сессию горсовета был вынесен вопрос о продаже памятника Ленину. Однако, по инициативе городского головы Запорожья Владимира Буряка он был снят с повестки дня заседания, чтобы дальнейшую судьбу памятника смогли обсудить с жителями города.
Свои предложения запорожцы могут подать в письменной форме по адресу: 69105, г. Запорожье, пр. Соборный, 206, управление внутренней политики, прессы и информации Запорожского городского совета (ежедневно с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 16.45, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45), а также по электронной почте: inforadazp@ukr.net и телефонам: 224-23-49, 233-11-90.
Напомним, горожане подают петиции о том, что хотят видеть на месте памятника Ленину. В том числе, памятник Бандере, колесо обозрения, музыкальный фонтан, смотровую башню, планетарий, памятник Запорожцам и памятник тем, кто строил и восстанавливал Днепрогэс.
Читайте также: В Запорожье переименовали остров Ленина.
Фото автора
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