Веселовская объединенная территориальная громада стала одним из победителей конкурса на финансирование Центров предоставления административных услуг (ЦНАПов).
Финансирование предусмотрено на открытие и модернизацию Центров, организацию мобильных и удаленных рабочих мест.
Как сообщила офис-менеджер Запорожского обособленного подразделения учреждения "Центр развития местного самоуправления" Алена Пугачева, конкурс провела шведская компания SKL International в рамках программы U-LEAD с Европой, Component 2 (Программа для Украины с расширения прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития).
Из 24 областей Украины право принимать участие в конкурсе получили 12, из которых объединенные территориальные громады лишь 8 регионов стали победителями и подписали меморандум о сотрудничестве с донором.
- Приятно отметить, что Веселовская объединенная территориальная громада стала одной из них, тем более, что первоначальный вариант конкурса даже не предусматривал возможности участия громад Запорожской области, - подчеркивает Алена Пугачева.
Ее участие стало возможно лишь благодаря усилиям команды Запорожского ОПУ "Центр развития местного самоуправления" удалось отстоять право громад нашего региона побороться за главный приз.
Председатель Веселовской объединенной территориальной громады Петр Кияшко отметил, что конкурс довольно результативный - на открытие и модернизацию ЦНАПа выделено 1 миллион гривен. По условиям конкурса громады должны освоить средства до конца 2017 года.
- Я вважаю, що створення такого Центру є дуже важливим, оскільки завдяки цьому люди зможуть побачити позитивні зміни в нашій громаді. Обслуговування мешканців виходить на новий, більш якісний рівень. Нашої мети ми досягли спільними зусиллями з Запорізьким ВПУ "Центр розвитку місцевого самоврядування", який своєчасно надав консультативну допомогу та провів нас по цьому шляху, в кінці якого ми отримали фінансування для нашого ЦНАПу. Дана співпраця є дуже плідною у багатьох питаннях, - рассказал председатель Веселовской ОТГ Петр Кияшко.
В ближайшее время организаторы конкурса должны нанести визит в Веселовскую ОТГ, в ходе которого они смогут оценить состояние помещения для Центра предоставления админуслуг, будет утверждена окончательная смета и собственно состоится получение денежных средств громадой.
- Сьогодні Веселівська ОТГ надає гідний приклад іншим громадам нашої області, саме цей приклад має надихнути їх та стати стимулом для наполегливої праці, - отметил директор Запорожского ОПУ "Центр развития местного самоуправления" Александр Свистун. - В даний час громадам необхідно зосередити свою увагу на інтересах нашого регіону.
Орієнтація на донорів та міжнародну технічну допомогу – це той напрямок, який відкриває величезні можливості та перспективи. Наразі існують міжнародні проекти, що готові спонсорувати розвиток громад, яким необхідно активізувати свою діяльність в цьому напрямку, як це зробила Веселівська ОТГ.
На мою думку, це досягнення є неймовірно важливим. Сьогодні ми робимо спільну справу, тому успіх кожної окремої громади є нашою спільною перемогою, яка наближає нас до головної мети, а це – сталий розвиток та процвітання Запорізького регіону.
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