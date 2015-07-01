Финансирование предусмотрено на открытие и модернизацию Центров, организацию мобильных и удаленных рабочих мест.Как сообщила офис-менеджер Запорожского обособленного подразделения учреждения "Центр развития местного самоуправления" Алена Пугачева, конкурс провела шведская компания SKL International в рамках программы U-LEAD с Европой, Component 2 (Программа для Украины с расширения прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития).Из 24 областей Украины право принимать участие в конкурсе получили 12, из которых объединенные территориальные громады лишь 8 регионов стали победителями и подписали меморандум о сотрудничестве с донором.- Приятно отметить, что Веселовская объединенная территориальная громада стала одной из них, тем более, что первоначальный вариант конкурса даже не предусматривал возможности участия громад Запорожской области, - подчеркивает Алена Пугачева.Ее участие стало возможно лишь благодаря усилиям команды Запорожского ОПУ " Центр развития местного самоуправления " удалось отстоять право громад нашего региона побороться за главный приз.Председатель Веселовской объединенной территориальной громады Петр Кияшко отметил, что конкурс довольно результативный - на открытие и модернизацию ЦНАПа выделено 1 миллион гривен. По условиям конкурса громады должны освоить средства до конца 2017 года.- Я вважаю, що створення такого Центру є дуже важливим, оскільки завдяки цьому люди зможуть побачити позитивні зміни в нашій громаді. Обслуговування мешканців виходить на новий, більш якісний рівень. Нашої мети ми досягли спільними зусиллями з Запорізьким ВПУ " Центр розвитку місцевого самоврядування " , який своєчасно надав консультативну допомогу та провів нас по цьому шляху, в кінці якого ми отримали фінансування для нашого ЦНАПу. Дана співпраця є дуже плідною у багатьох питаннях, - рассказал председатель Веселовской ОТГ Петр Кияшко.В ближайшее время организаторы конкурса должны нанести визит в Веселовскую ОТГ, в ходе которого они смогут оценить состояние помещения для Центра предоставления админуслуг, будет утверждена окончательная смета и собственно состоится получение денежных средств громадой.- Сьогодні Веселівська ОТГ надає гідний приклад іншим громадам нашої області, саме цей приклад має надихнути їх та стати стимулом для наполегливої праці, - отметил директор Запорожского ОПУ " Центр развития местного самоуправления " Александр Свистун. - В даний час громадам необхідно зосередити свою увагу на інтересах нашого регіону.Орієнтація на донорів та міжнародну технічну допомогу – це той напрямок, який відкриває величезні можливості та перспективи. Наразі існують міжнародні проекти, що готові спонсорувати розвиток громад, яким необхідно активізувати свою діяльність в цьому напрямку, як це зробила Веселівська ОТГ.На мою думку, це досягнення є неймовірно важливим. Сьогодні ми робимо спільну справу, тому успіх кожної окремої громади є нашою спільною перемогою, яка наближає нас до головної мети, а це – сталий розвиток та процвітання Запорізького регіону.