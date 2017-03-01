На крыше сборника конечного охлаждения коксового газа проводились огневые работы с применением газовой горелки и электросварочного аппарата.Работы выполняли четыре работника подрядной организации " ПромИнтегра " . При проведении работ взорвался газ, скопившийся внутри емкости, который выходил наружу через разгрузочный клапан в непосредственной близости от выполнения работ.Трое человек погибли на месте, четв е ртый человек был в тяж е лом состоянии доставлен в реанимацию, где скончался от полученных ран.На данный момент на ЧАО " Запорожкокс " создана специальная комиссия для расследования обстоятельств произошедшей трагедии.По предварительной версии, несчастный случай произошел по причине грубого нарушения требований правил охраны труда.Предприятие выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших, сообщает пресс-центр ЧАО "Запорожкокс".