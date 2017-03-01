16 марта около 15:00 на ЧАО "Запорожкокс" произошел групповой несчастный случай.
На крыше сборника конечного охлаждения коксового газа проводились огневые работы с применением газовой горелки и электросварочного аппарата.
Работы выполняли четыре работника подрядной организации "ПромИнтегра". При проведении работ взорвался газ, скопившийся внутри емкости, который выходил наружу через разгрузочный клапан в непосредственной близости от выполнения работ.
Трое человек погибли на месте, четвертый человек был в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию, где скончался от полученных ран.
На данный момент на ЧАО "Запорожкокс" создана специальная комиссия для расследования обстоятельств произошедшей трагедии.
По предварительной версии, несчастный случай произошел по причине грубого нарушения требований правил охраны труда.
Предприятие выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших, сообщает пресс-центр ЧАО "Запорожкокс".
На крыше сборника конечного охлаждения коксового газа проводились огневые работы с применением газовой горелки и электросварочного аппарата.
Работы выполняли четыре работника подрядной организации "ПромИнтегра". При проведении работ взорвался газ, скопившийся внутри емкости, который выходил наружу через разгрузочный клапан в непосредственной близости от выполнения работ.
Трое человек погибли на месте, четвертый человек был в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию, где скончался от полученных ран.
На данный момент на ЧАО "Запорожкокс" создана специальная комиссия для расследования обстоятельств произошедшей трагедии.
По предварительной версии, несчастный случай произошел по причине грубого нарушения требований правил охраны труда.
Предприятие выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших, сообщает пресс-центр ЧАО "Запорожкокс".
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