В ходе городских консультаций, которые проводятся каждый третий четверг месяца в ДК " Орбита " , запорожцы-льготники могут получить бесплатную правовую помощь. Сегодня, 16 марта, в ДК " Орбита " состоялись очередные городские консультативно-правовые встречи, которые стали третьими в 2017 году.Специалисты различных отраслей права предоставляли консультации горожанам, которых интересовали вопросы льгот и социальной защиты, пенсионного обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, наследственного, гражданского, трудового, земельного законодательства и другие.В этот раз за юридической помощью обратились одиннадцать запорожцев. На вопросы горожан отвечали представители городского управления юстиции, специалисты юридического отдела исполкома городского совета, управления труда и социальной защиты населения городского совета по Заводскому району и так далее.Для удобства запорожцев-льготников бесплатные районные консультативно-правовые встречи также сегодня прошли во всех районах города, сообщает сайт мэрии.