Межрегиональная трехдневная выставка сегодня открылась в выставочном центре " Козак-палац " .На площадке возле центра спасатели представили технику и оборудование, а на самой выставке открыли передвижной консультационный пункт. Специалисты ГСЧС обучали посетителей основным правилам поведения в условиях угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.Около тысячи желающих с удовольствием посвятили 5 минут своего времени, чтобы еще раз вспомнить элементарные правила безопасности, а также получить профилактические листовки с информацией по действиям в случае нештатных ситуаций, яркие карманные календарики и ведомственную газету " Ситуация " .Спасатели рассказывали людям, как отличить опасные находки от обычных вещей. Кроме того, специалисты Главного управления продемонстрировали средства индивидуальной защиты органов дыхания, рассказали, в каких случаях они используются." Выставка " Безопасность. Защита. Охрана – 2017 " , которую мы сегодня открыли, предоставляет всем нам возможность ознакомиться с новыми тенденциями и технологиями в сфере безопасности. Основной задачей Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области есть прежде всего прогнозирование, профилактика пожаров и чрезвычайных ситуаций и их ликвидация " , - отметил Евгений Водопьянов – начальник управления государственного надзора (контроля) в сфере пожарной, техногенной безопасности и гражданской защиты ГУ ГСЧС.Организаторами выставки " Безопасность. Защита. Охрана-2017 " выступили ЗТПП при поддержке Строительной палаты Украины, Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области, ГУНП в Запорожской области, Украинского союза пожарной и техногенной безопасности.Среди основных разделов выставки - защита и охрана в частном секторе и промышленности, услуги охранных и юридических агентств, пожарная, техногенная безопасность, охрана труда, информационные технологии.Источник: ГУ ГСЧС в Запорожской области