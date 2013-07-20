Посетители выставки "Безопасность. Защита. Охрана – 2017" смогли ознакомиться со спецификой работы спасателя и возможностями технической базы во время проведения аварийно-спасательных работ.
Межрегиональная трехдневная выставка сегодня открылась в выставочном центре "Козак-палац".
На площадке возле центра спасатели представили технику и оборудование, а на самой выставке открыли передвижной консультационный пункт. Специалисты ГСЧС обучали посетителей основным правилам поведения в условиях угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
Около тысячи желающих с удовольствием посвятили 5 минут своего времени, чтобы еще раз вспомнить элементарные правила безопасности, а также получить профилактические листовки с информацией по действиям в случае нештатных ситуаций, яркие карманные календарики и ведомственную газету "Ситуация".
Спасатели рассказывали людям, как отличить опасные находки от обычных вещей. Кроме того, специалисты Главного управления продемонстрировали средства индивидуальной защиты органов дыхания, рассказали, в каких случаях они используются.
"Выставка "Безопасность. Защита. Охрана – 2017", которую мы сегодня открыли, предоставляет всем нам возможность ознакомиться с новыми тенденциями и технологиями в сфере безопасности. Основной задачей Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области есть прежде всего прогнозирование, профилактика пожаров и чрезвычайных ситуаций и их ликвидация", - отметил Евгений Водопьянов – начальник управления государственного надзора (контроля) в сфере пожарной, техногенной безопасности и гражданской защиты ГУ ГСЧС.
Организаторами выставки "Безопасность. Защита. Охрана-2017" выступили ЗТПП при поддержке Строительной палаты Украины, Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области, ГУНП в Запорожской области, Украинского союза пожарной и техногенной безопасности.
Среди основных разделов выставки - защита и охрана в частном секторе и промышленности, услуги охранных и юридических агентств, пожарная, техногенная безопасность, охрана труда, информационные технологии.
Источник: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Межрегиональная трехдневная выставка сегодня открылась в выставочном центре "Козак-палац".
На площадке возле центра спасатели представили технику и оборудование, а на самой выставке открыли передвижной консультационный пункт. Специалисты ГСЧС обучали посетителей основным правилам поведения в условиях угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
Около тысячи желающих с удовольствием посвятили 5 минут своего времени, чтобы еще раз вспомнить элементарные правила безопасности, а также получить профилактические листовки с информацией по действиям в случае нештатных ситуаций, яркие карманные календарики и ведомственную газету "Ситуация".
Спасатели рассказывали людям, как отличить опасные находки от обычных вещей. Кроме того, специалисты Главного управления продемонстрировали средства индивидуальной защиты органов дыхания, рассказали, в каких случаях они используются.
"Выставка "Безопасность. Защита. Охрана – 2017", которую мы сегодня открыли, предоставляет всем нам возможность ознакомиться с новыми тенденциями и технологиями в сфере безопасности. Основной задачей Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области есть прежде всего прогнозирование, профилактика пожаров и чрезвычайных ситуаций и их ликвидация", - отметил Евгений Водопьянов – начальник управления государственного надзора (контроля) в сфере пожарной, техногенной безопасности и гражданской защиты ГУ ГСЧС.
Организаторами выставки "Безопасность. Защита. Охрана-2017" выступили ЗТПП при поддержке Строительной палаты Украины, Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области, ГУНП в Запорожской области, Украинского союза пожарной и техногенной безопасности.
Среди основных разделов выставки - защита и охрана в частном секторе и промышленности, услуги охранных и юридических агентств, пожарная, техногенная безопасность, охрана труда, информационные технологии.
Источник: ГУ ГСЧС в Запорожской области
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