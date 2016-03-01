Ежедневно сотни специалистов жилищно-коммунальных служб обеспечивают жизнедеятельность областного центра, благоустраивают улицы, дворы, парки и скверы, озеленяют город, ремонтируют дороги. Благодаря труду коммунальщиков в домах горожан тепло, есть такие блага цивилизации, как холодная и горячая вода. В зимний период коммунальщики борются с последствиями непогоды, теперь с приходом весны начались масштабные работы по уборке. Работы ведутся круглый год. Зачастую коммунальщики трудятся в выходные и праздники, в ночное время.Сегодня представителей жилищно-коммунальных служб со всей области чествовали в концертном зале имени Глинки. Теплые слова пожеланий присутствующим сказали представители областной и городской власти.- Сегодня присутствуют ветераны ЖКХ, проработавшие десятки лет на благо города. В таких коммунальных предприятиях как " Зеленстрой " и " Титан " большинство работников – женщины, которые обеспечивают чистоту и порядок в городе, делают его еще красивее. Бывает много нареканий, есть и сложности в работе, но работники коммунальных служб, слесари и дорожники и другие специалисты стараются работать как можно лучше. Ваша работа очень важна для жизни города. Хочется пожелать крепкого здоровья, чтобы труд был достойно оценен, а горожане уважали и ценили приложенные старания, - отметил заместитель городского головы Алексей Бородай.Наградами, грамотами, благодарностями от областной и городской власти были отмечены лучшие работники отрасли. Праздник продолжила концертная программа, сообщает сайт мэрии.