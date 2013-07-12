Об этом "Индустриалке" сообщила главный специалист департамента культуры, туризма, национальностей и религий ОГА Елена Поддубная.В Запорожскую областную универсальную научную библиотеку, где расположен центр, пришли представители Союза армян Запорожской области - заместитель руководителя общества Рудольф Акопян, настоятель общины Армянской Апостольской церкви отец Юсик Нуриджанян, художница Гаяне Арушанян, представительницы армянской школы.В частности, Юсик Нуриджанян рассказал об Армянской апостольской церкви, о святых церкви. Представительницы армянской школы посвятили свои выступления армянскому языку и хранилищу древних рукописей в Армении „Матенадаран”.Участники встречи познакомились с известными запорожцами-представителями армянской диаспоры – руководителями предприятий, спортсменами, военными, художниками и людьми других профессий.Очень интересным был рассказ художницы Гаянэ Арушанян о творчестве и искусстве, присутствующие ознакомились с ее яркими, весенними картинами.Гости подарили Центру национальных культур журналы о жизни армянской диаспоры в Украине, книгу о ценностях и традициях армянской семьи, отчет Союза армян Запорожской области за 2016 год. Встречи с интересными людьми в центре „Созвездие” будут продолжаться и в дальнейшем.Фото: ЗОУНБ