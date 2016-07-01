Запорожским патрульным о попытке ограбления автомобиля сообщил случайный свидетель.
Вызов на улицу Историческую поступил им около 1 часа ночи. Свидетельница сообщила, что мужчина и ребенок возле ее дома вскрывают автомобиль.
Прибывший на место экипаж патрульной полиции сразу обратил внимание на двоих людей, которые, увидев правоохранителей, бросились бежать.
Их задержали, оказалось, что это были 31-летний мужчина и 14-летний подросток.
Во время осмотра места происшествия оказалось, что подозреваемые сломали замок на дверце автомобиля ВАЗ 2106.
Свидетель рассказала, что видела, как это сделал подросток. При этом парень испугался звука сработавшей сигнализации и убежал.
Чуть позже он вернулся на место преступления за потерянными ножницами, но тут нагрянули правоохранители, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Запорожья.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Заводского отделения полиции.
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожье чуть не сгорели наркодельцы.
Вызов на улицу Историческую поступил им около 1 часа ночи. Свидетельница сообщила, что мужчина и ребенок возле ее дома вскрывают автомобиль.
Прибывший на место экипаж патрульной полиции сразу обратил внимание на двоих людей, которые, увидев правоохранителей, бросились бежать.
Их задержали, оказалось, что это были 31-летний мужчина и 14-летний подросток.
Во время осмотра места происшествия оказалось, что подозреваемые сломали замок на дверце автомобиля ВАЗ 2106.
Свидетель рассказала, что видела, как это сделал подросток. При этом парень испугался звука сработавшей сигнализации и убежал.
Чуть позже он вернулся на место преступления за потерянными ножницами, но тут нагрянули правоохранители, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Запорожья.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Заводского отделения полиции.
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожье чуть не сгорели наркодельцы.
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