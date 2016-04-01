В течении четырех дней ребята будут определять сильнейших на ринге спортивного комплекса " Мотор-Сич " .- Эти соревнования являются отборочными в региональную сборную команду, из этих областей, на чемпионат Украины, который состоится в городе Надвирна (Ивано-Франковская область) в апреле. Просмотрим ребят, они получат боевой опыт. Надеюсь, они покажут хороший бокс, и достойно представят наш регион на чемпионате Украины. Среди участников – победители и финалисты чемпионатов своих областей. Я думаю, мы увидим хороший зрелый бокс. 14-летние ребята уже имеют боевой опыт. А для 13-летних это можно назвать первым шагом в большой бокс, - говорит вице-президент Запорожской областной федерации бокса Руслан Щербина.Запорожскую область представляют 58 спортсменов. Из Донецкой приехало – 60. Луганская привезла на региональное первенство 25 боксеров.- Второй год подряд в Запорожье проходит региональное первенство Украины. Раньше его по очереди принимали все участники – Донецк, Луганск, Запорожье. Но в связи со сложившейся ситуацией, в последнее время отдают предпочтение нашему городу, - говорит президент Запорожской городской федерации бокса Владимир Сосуновский.Ребята разыграют медали в 21-й весовой категории. Сегодня пройдут предварительные поединки. В пятницу четвертьфинальные встречи начнутся с 12.00. В субботу полуфиналы стартуют с 11.00. А финальные бои состоятся в воскресенье, 19 марта, начиная с 11.00.Автор – Ирина Гейм