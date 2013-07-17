В Запорожье провели городской смотр-конкурс наглядной агитации среди учреждений охраны здоровья города на тему туберкулеза.
Напомним, с 24 февраля по 24 марта проходит Всеукраинский месячник борьбы с туберкулезом "Вместе победим туберкулез".
В номинации "Санитарные бюллетени" места распределили следующим образом: 1 место разделили КУ "Запорожская городская многопрофильная детская больница № 5", КУ "Центр первичной медико-санитарной помощи №10" и КУ "Центр первичной медико-санитарной помощи № 4";
2-е место – КУ "Центр первичной медико-санитарной помощи №1", КУ "Центр первичной медико-санитарной помощи №2", КУ "Центр первичной медико-санитарной помощи №9"; 3-е место у КУ "6-я городская клиническая больница", КУ "Городская клиническая больница экстренной и скорой медицинской помощи г.Запорожья" и КУ "Городская больница № 1".
В номинации "Плакаты" 1-е место завоевала КУ "Городская больница №7", 2-е место – КУ "Городская больница № 8" и КУ "Запорожская городская многопрофильная клиническая больница № 9", 3-е место у КУ "Центр первичной медико-санитарной помощи № 5" и КУ "Центр первичной медико-санитарной помощи № 8".
Лучшие работы отобраны для участия в областном конкурсе наглядной агитации, который будет проведен 20 марта на базе КУ "Запорожский областной клинический противотуберкулезный диспансер" Запорожского областного совета, сообщает сайт мэрии.
Напомним, с 24 февраля по 24 марта проходит Всеукраинский месячник борьбы с туберкулезом "Вместе победим туберкулез".
В номинации "Санитарные бюллетени" места распределили следующим образом: 1 место разделили КУ "Запорожская городская многопрофильная детская больница № 5", КУ "Центр первичной медико-санитарной помощи №10" и КУ "Центр первичной медико-санитарной помощи № 4";
2-е место – КУ "Центр первичной медико-санитарной помощи №1", КУ "Центр первичной медико-санитарной помощи №2", КУ "Центр первичной медико-санитарной помощи №9"; 3-е место у КУ "6-я городская клиническая больница", КУ "Городская клиническая больница экстренной и скорой медицинской помощи г.Запорожья" и КУ "Городская больница № 1".
В номинации "Плакаты" 1-е место завоевала КУ "Городская больница №7", 2-е место – КУ "Городская больница № 8" и КУ "Запорожская городская многопрофильная клиническая больница № 9", 3-е место у КУ "Центр первичной медико-санитарной помощи № 5" и КУ "Центр первичной медико-санитарной помощи № 8".
Лучшие работы отобраны для участия в областном конкурсе наглядной агитации, который будет проведен 20 марта на базе КУ "Запорожский областной клинический противотуберкулезный диспансер" Запорожского областного совета, сообщает сайт мэрии.
- Просмотров: 135
Похожие новости