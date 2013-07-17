Напомним, с 24 февраля по 24 марта проходит Всеукраинский месячник борьбы с туберкулезом " Вместе победим туберкулез " .В номинации " Санитарные бюллетени " места распределили следующим образом: 1 место разделили КУ " Запорожская городская многопрофильная детская больница № 5 " , КУ " Центр первичной медико-санитарной помощи №10 " и КУ " Центр первичной медико-санитарной помощи № 4 " ;2-е место – КУ " Центр первичной медико-санитарной помощи №1 " , КУ " Центр первичной медико-санитарной помощи №2 " , КУ " Центр первичной медико-санитарной помощи №9 " ; 3-е место у КУ " 6-я городская клиническая больница " , КУ " Городская клиническая больница экстренной и скорой медицинской помощи г.Запорожья " и КУ " Городская больница № 1 " .В номинации " Плакаты " 1-е место завоевала КУ " Городская больница №7 " , 2-е место – КУ " Городская больница № 8 " и КУ " Запорожская городская многопрофильная клиническая больница № 9 " , 3-е место у КУ " Центр первичной медико-санитарной помощи № 5 " и КУ " Центр первичной медико-санитарной помощи № 8 " .Лучшие работы отобраны для участия в областном конкурсе наглядной агитации, который будет проведен 20 марта на базе КУ " Запорожский областной клинический противотуберкулезный диспансер " Запорожского областного совета, сообщает сайт мэрии.