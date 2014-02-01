Главный вопрос круглого стола — приобретение и установка дорогостоящего оборудования стационарных постов контроля загрязнения окружающей среды и приобретение передвижной лаборатории мониторинга окружающей среды за средства налогоплательщиков.Тема внедрения экомониторинга муссируется уже давно, но пока вопросов больше, чем ответов. Кроме общей информации и концепции работы системы, информации нет. Куда и кому идут и пойдут миллионы гривен запорожских налогоплательщиков.Как рассказал во время презентации проекта технический директора ООО " Консорциум " Энергомашэкология " Юрий Мягков, стационарные посты предлагается разместить в шести городах Запорожской области. В том числе 12 постов хотят разместить в самом Запорожье. Однако обосновать, почему выбраны именно эти точки и районы для установки постов, докладчик не смог.Также непонятным остался вопрос определения санитарно-контрольной зоны. По словам Юрия Мягкова, за основу брались санитарные зоны 800 предприятий, которые проектировщик объединил в единую зону. Зону рассеивания также он определил самостоятельно.Вопросы, и даже негодование, у присутствующих возникло по поводу того, что на стационарных постах предлагается проводить мониторинг по четырем веществам. Опять же, не понятно, чем руководствовался проектировщик, когда выбирал именно эти позиции. В то же время системой мониторинга не охвачены канцерогенные вещества, которые наносят особый ущерб здоровью.На вопрос, почему в системе мониторнга не измеряется уровень формальдегида в атмосферном воздухе, докладчик ответил, что не все можно охратить автоматическим контролем в силу как технических, так и финансовых возможностей. Так зачем же городу система, которая меряет, грубо говорят, не то, что надо?Главной причиной большого количества вопросов к разработчикам проекта у участников круглого стола стала закрытость проекта. Директор департамента экологии Запорожской облгосадминистрации Виталий Гордиенко отказался предоставлять экспертам, общественности и представителям предприятий этот проект на электронных или бумажных носителях. Объяснил он это " авторскими правами " .Однако из зала апеллировали, что этот проект является достоянием громады Запорожской области и должен быть в открытом доступе для каждого жителя региона. После дискуссии Виталий Гордиенко согласился с необходимостью публикации проектов документов на сайте облгосадминистрации на протяжении недели.Еще одним интересным моментом является то, что в проекте учтена стоимость системы мониторинга и ее техническое обслуживание на ближайшие три года. На вопрос из зала, во сколько городу и области в целом будет обходиться обслуживание системы и расходные материалы, директор департамента экологии Запорожской ОГА ответил: " А дальше — будет дальше " . То есть, что будет после них, команду нынешнего руководителя не волнует? Хоть камни с неба?Как отметил после завершения " круглого стола " депутат от Оппозиционного блока в Запорожском областном совете Игорь Черняк, впечатления от мероприятия остались двоякие: тема насущная, которую надо решать, но вопрос как, остался покрыт мраком.- Кроме установки экопостов, рассматривается также вопрос приобретения передвижной лаборатории. Исходя из этого, основной вопрос, который волнует меня как депутата и как жителя Запорожской области: на что конкретно будут выделяться деньги, на каком основании было принято решение, что пост будет именно здесь, а не на 300 метров дальше? Кто производитель оборудования? Опыт поставщика оборудования других городах Украины? Потому что, насколько я понимаю из проработки, фирмы с мировым именем не привлекались. Местная фирма будет делить бюджет, но никто не знает, каким образом, кому и зачем. Все покрыто мраком, - сказал Игорь Черняк. - Для меня, как производственника, не понятен выбор контрольных точек стационарных постов. Какой будет производитель оборудования, тоже не понятно. Почему выбраны четыре ингредиента, по которым будет проводитьмя мониторинг: пыль, СО, NOx и SO2. Но по тем замерам, которые проводились и на " Запорожстали " , и по городу Запорожью, они не являются канцерогенными. То есть тот ряд — фенолы, толуолы, формальдегиды и еще ряд составляющих, например ацетон, - не меряется. Основной акцент сделан на первую группу предприятий, однако надо учитывать и вторую, и третью группу. Вопросов очень много. Надеюсь, что, как пообещал директор департамента, в течение недели документы будут выставлены на сайт. К сожалению, он не уточнил, какие именно. Общественности, депутатам и промышленникам было бы интересно, чтобы это были и проектные решения, и презентации. Чтобы мы их могли и посмотреть, и изучить.Депутат акцентировал, что главная задача в ближайшее время — донести до общественности, депутатского корпуса, какими основными принципами руководствовались представители департамента экологии Запорожской ОГА и проектная организация, когда выбирали точки для установки стационарных постов. Он напомнил, что по всему городу выбрано всего лишь 36 предприятий, из-за чего постами накрыт в основном Заводский район, часть Шевченковского района, при этом Космический микрорайон и Хортицкий районы остались вообще без постов.