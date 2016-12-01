Приход весны - не по календарю, а по факту, в библиотеке для взрослых № 20 решили отметить заседанием сезонной гостиной "Литературная экология". Мероприятие назвали ассамблеей.
- Наша библиотека много лет занимается экологическим просвещением, - сообщила "Индустриалке" заведующая библиотекой Наталья Кордик. - Мы долго готовились к ассамблее "Литературная экология". Начали с того, что собрали предложения читателей "Если бы я был главным экологом города…". Было много пожеланий, среди которых: "Официально объявил бы общегородской день очистки водоемов", "Предлагаю чаще проводить акции "Мы чистим город", "Высадить побольше цветов", "Бесплатные туалеты в людных местах – это тоже чистота нашего города" и другие.
Плакаты "Красная книга Запорожского края", подготовленные библиотекарями, напоминали о редких животных и растениях, находящихся на грани вымирания. Также подготовили выставку репродукций пейзажей украинских художников.
Читатели и библиотекари читали стихи украинских поэтов, среди которых были и запорожские. И совершенно по-особенному звучали замечательные строки нашего знаменитого земляка, поэта Василия Лисняка.
Поздравили с приходом весны всех присутствующих преподаватели и учащиеся музыкальной школы № 3. Ансамбль гитаристов, дуэты вокалистов и бандуристов выступили с настоящим концертом, чем всех очень порадовали.
Веселой и увлекательной стала интеллектуально-экологическая игра-викторина "Верю – не верю". Библиотекари в игровой форме предоставили не слишком известные факты из жизни природы. А победители викторины получили подарки.
Накануне Всемирного дня водных ресурсов (его отмечают 22 марта) библиотека предложила участникам ассамблеи поговорить о воде, о ее удивительных свойствах. Виртуально путешествуя вместе с электронной презентацией "Библиодискавери: человек и вода", читатели узнали, как вода может влиять на поведение человека и его здоровье.
Завершилась встреча в фитобаре, где желающие могли продегустировать цветочные, фруктовые, смешанные, успокаивающие и другие чаи.
"Индустриалка" также писала: "В запорожской библиотеке читали и пели Шевченко".
Фото предоставлены библиотекой для взрослых № 20
- Наша библиотека много лет занимается экологическим просвещением, - сообщила "Индустриалке" заведующая библиотекой Наталья Кордик. - Мы долго готовились к ассамблее "Литературная экология". Начали с того, что собрали предложения читателей "Если бы я был главным экологом города…". Было много пожеланий, среди которых: "Официально объявил бы общегородской день очистки водоемов", "Предлагаю чаще проводить акции "Мы чистим город", "Высадить побольше цветов", "Бесплатные туалеты в людных местах – это тоже чистота нашего города" и другие.
Плакаты "Красная книга Запорожского края", подготовленные библиотекарями, напоминали о редких животных и растениях, находящихся на грани вымирания. Также подготовили выставку репродукций пейзажей украинских художников.
Читатели и библиотекари читали стихи украинских поэтов, среди которых были и запорожские. И совершенно по-особенному звучали замечательные строки нашего знаменитого земляка, поэта Василия Лисняка.
Поздравили с приходом весны всех присутствующих преподаватели и учащиеся музыкальной школы № 3. Ансамбль гитаристов, дуэты вокалистов и бандуристов выступили с настоящим концертом, чем всех очень порадовали.
Веселой и увлекательной стала интеллектуально-экологическая игра-викторина "Верю – не верю". Библиотекари в игровой форме предоставили не слишком известные факты из жизни природы. А победители викторины получили подарки.
Накануне Всемирного дня водных ресурсов (его отмечают 22 марта) библиотека предложила участникам ассамблеи поговорить о воде, о ее удивительных свойствах. Виртуально путешествуя вместе с электронной презентацией "Библиодискавери: человек и вода", читатели узнали, как вода может влиять на поведение человека и его здоровье.
Завершилась встреча в фитобаре, где желающие могли продегустировать цветочные, фруктовые, смешанные, успокаивающие и другие чаи.
"Индустриалка" также писала: "В запорожской библиотеке читали и пели Шевченко".
Фото предоставлены библиотекой для взрослых № 20
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