Представители НАБУ зачитали председателю Запорожской облгосадминистрации Константину Брылю решение суда.
Об этом заявил общественный деятель, бизнесмен, участник АТО Максим Иванищев на своей странице в "Фейсбуке".
Как писала "Индустриалка", в здании ОГА проходят обыски. Детективы НАБУ проверяют документы.
Об этом заявил общественный деятель, бизнесмен, участник АТО Максим Иванищев на своей странице в "Фейсбуке".
Как писала "Индустриалка", в здании ОГА проходят обыски. Детективы НАБУ проверяют документы.
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