В Запорожской ОГА во время обысков в кабинетах чиновников проверяют документы.
Как сообщил корреспондент "Индустриалки" с места событий, в кабинеты председателя Запорожской ОГА Константина Брыля и заместителя губернатора Эдуарда Гугнина понесли папки с документами.
Представитель НАБУ вышел из кабинета Константина Брыля, но давать комментарии отказался.
Кстати, в здании областного совета все спокойно, аппарат работает в нормальном режиме.
Как сообщил корреспондент "Индустриалки" с места событий, в кабинеты председателя Запорожской ОГА Константина Брыля и заместителя губернатора Эдуарда Гугнина понесли папки с документами.
Представитель НАБУ вышел из кабинета Константина Брыля, но давать комментарии отказался.
Кстати, в здании областного совета все спокойно, аппарат работает в нормальном режиме.
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