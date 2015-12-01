Как сообщил корреспондент "Индустриалки" с места событий, в кабинеты председателя Запорожской ОГА Константина Брыля и заместителя губернатора Эдуарда Гугнина понесли папки с документами.Представитель НАБУ вышел из кабинета Константина Брыля, но давать комментарии отказался.Кстати, в здании областного совета все спокойно, аппарат работает в нормальном режиме.