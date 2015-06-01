В здании Запорожской облгосадминистрации работает группа детективов НАБУ.
Как сообщает корреспондент "Индустриалки" с места событий, сотрудники НАБУ в форме, балаклавах и с оружием заблокировали несколько кабинетов.
В Запорожской облгосадминистрации в эти минуты проходит круглый стол на тему "Организация и внедрение государственной системы мониторинга окружающей среды на региональном уровне", но на удивление участников, на нем отсутствует председатель ОГА Константин Брыль.
Как сообщает корреспондент "Индустриалки" с места событий, сотрудники НАБУ в форме, балаклавах и с оружием заблокировали несколько кабинетов.
В Запорожской облгосадминистрации в эти минуты проходит круглый стол на тему "Организация и внедрение государственной системы мониторинга окружающей среды на региональном уровне", но на удивление участников, на нем отсутствует председатель ОГА Константин Брыль.
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