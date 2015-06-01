Как сообщает корреспондент "Индустриалки" с места событий, сотрудники НАБУ в форме, балаклавах и с оружием заблокировали несколько кабинетов.В Запорожской облгосадминистрации в эти минуты проходит круглый стол на тему " Организация и внедрение государственной системы мониторинга окружающей среды на региональном уровне " , но на удивление участников, на нем отсутствует председатель ОГА Константин Брыль.