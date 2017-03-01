В Запорожье задержали сотрудника полиции, которого подозревают в похищении и убийстве человека.
Установлено, что полковник полиции вместе с сообщниками похитил из больницы человека, держал его в машине, а потом задушил. После этого правоохранитель спрятал тело погибшего в лесополосе под Запорожьем.
Во время обыска в квартире мужчины нашли боеприпасы и оружие.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, подозреваемый находится под стражей. Ему грозит лишение свободы. Готовится задержание других участников убийства.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области до смерти забили человека.
Читайте также: В Запорожье возле ж/д путей нашли труп.
Установлено, что полковник полиции вместе с сообщниками похитил из больницы человека, держал его в машине, а потом задушил. После этого правоохранитель спрятал тело погибшего в лесополосе под Запорожьем.
Во время обыска в квартире мужчины нашли боеприпасы и оружие.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, подозреваемый находится под стражей. Ему грозит лишение свободы. Готовится задержание других участников убийства.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области до смерти забили человека.
Читайте также: В Запорожье возле ж/д путей нашли труп.
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