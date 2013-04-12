За создание учебного заведения нового типа единогласно проголосовали члены конкурсной комиссии райсовета.Первая в Запорожской области была создана еще в 2015 году на базе Веселовской гимназии, сейчас учебных заведений нового типа в области четыре.Создание опорных школ сулит школьникам из сельской местности доступ к качественному образованию, поскольку именно в этих школах будут концентрироваться лучшие материальные ресурсы и педагогические кадры. Создание таких школ связано также с необходимостью эффективного использования ресурсов, привлечения дополнительных средств, которые выделяются в рамках поддержки такого типа школ. Веселовская опорная школа, к примеру, на улучшение своей материальной базы получила из госбюджета 5 миллионов гривен.Кроме ожидаемой от государства материальной поддержки, именно на опорные школы будут выделяться средства и из районного бюджета.Опорная школа является юридическим лицом и имеет в своем составе, как правило, не менее трех филиалов. По решению объединенной громады начальные и неполные средние школы, находящиеся недалеко от опорной школы, реорганизуются путем их присоединения к ней с получением статуса филиала.Ученики младшего и среднего звена будут учиться в своем селе, а старшеклассники за качественными знаниями будут ездить в опорную школу, где они и получат аттестаты. Педагоги школ, которые станут филиалами работу не потеряют.Чем больше детей в старшей школе - тем больше можно создать профилей, и тем шире у детей будет выбор специализации. Это еще один плюс создания опорных школ.Ориентировочно планируется внедрить в первых школах нового типа такие профили: филологический, биологический, исторический, правовой, технологический, художественный, музыкальный. Для сравнения, сейчас в старших классах Приазовской РСШ №1 " Азимут " 3 профиля, в Нововасилевском УВК " Гармония " - 2. В остальных школах района либо вообще нет профильного обучения, либо профиль есть, но только один, и у детей совершенно нет выбора.Серьезное новшество - директор опорной школы избирается на конкурсной основе. Руководителей филиалов он назначает самостоятельно.Какая именно из близлежащих школ будет опорной, определяют также на конкурсной основе. Условия проведения такого конкурса были утверждены на сессии райсовета 21 февраля.На той же сессии депутаты утвердили План мероприятий по созданию опорных школ и их филиалов (решение № 22). Было предложено создать для начала две опорные школы: Приазовскую - с филиалами: Новоивановский (I ступени), Приазовский (I-II ступеней) и Нововасилевскую - с филиалами: Воскресенский (I-II ступеней), Розовский (I-II ступеней), Владимировский (I-II ступеней).В обеих имеется необходимая материально-техническая база. В Нововасилевской школе есть также футбольная площадка с искусственным покрытием.До 6 марта школы, которые определены как первопроходцы внедрения нового подхода к образованию в сельских районах, должны были предоставить на специально созданную на сессии комиссию материалы, включающие описание идей развития учебного заведения с филиалами, план развития проекта на 3 года, основные проблемы и пути их решения, смету (с учетом расходов на улучшение материально-технической базы, кадровой политики, организации подвоза учащихся и т.д.).Соответствующие бумаги подала только одна школа – Нововасилевский УВК " Гармония " . Начальник районного отдела образования С.Н. Самофалова подчеркнула, что для этого в школе есть все условия. Горячо поддержала идею и подтвердила готовность к переменам директор школы Н.В. Хрипченко.После конструктивного обсуждения за начало работы по реорганизации Нововасилевского УВК " Гармония " в опорную школу члены комиссии проголосовали единогласно.А вот коллективу Приазовской РСШ №1 " Азимут " новая идея пришлась не по душе. Большинство из них, в том числе и руководство школы, против того, чтобы это учебное заведение в очередной раз изменяло свой статус, о чем проинформировали РОО соответствующим письмом. Обсудив его, члены комиссии пригласили на заседание директора " Азимута " Н. А. Резниченко.Разговор был не из легких. Но членам комиссии удалось убедить директора, чтобы руководство " Азимута " подготовило и представило документы на конкурсную комиссию. Ее членам придется собраться еще раз, надо успеть до внеочередной сессии райсовета, которая запланирована на конец марта.Если на ней будет принято положительное решение, планируется, что функционировать в новом качестве первые учебные учреждения нового типа начнут уже с 1 сентября.Источник: сайт Приазовской РГА