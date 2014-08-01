В Запорожье старшеклассники и студенты могут попробовать себя в желаемой профессии.
Сами школьники создали образовательный проект, который дает молодым людям из девяти регионов попасть на 1-2-дневные стажировки по различным профессиям.
Как рассказала "Индустриалке" координатор стажировок Анна Измалкова, сейчас участники проекта имеют возможность попробовать себя в роли фотографа, журналиста, менеджера по продажам, аниматора, маркетолога, менеджера по интернет-рекламе, дизайнера, секретаря, администратора.
- Идея этого проекта зародилась во Франции: там ученикам обязательно нужно проходить стажировку после девятого класса - это помогает определиться с профессией. Узнав об этом, мы с моими друзьями, у которых еще даже нет паспорта, решили организовать подобный проект и в Украине, - отметила Анна. - Мы хотим дать студентам и старшеклассникам уверенность в своем будущем выборе. 65% людей в Украине хотели бы полностью изменить свою профессию. И как результат, 27616835 людей недовольны своей работой. А если человеку не нравится своя работа, он не может вкладываться в нее на все 100%, потому что это его не вдохновляет. Чтобы попасть на стажировку, нужно лишь заполнить анкету у нас в группе "One Day at Work Запорожье" "Вконтакте" или в "Фейсбуке", ответив на несколько вопросов о мотивации и навыках.
Читайте также: В Запорожской области хотят перенести школьные каникулы.
Сами школьники создали образовательный проект, который дает молодым людям из девяти регионов попасть на 1-2-дневные стажировки по различным профессиям.
Как рассказала "Индустриалке" координатор стажировок Анна Измалкова, сейчас участники проекта имеют возможность попробовать себя в роли фотографа, журналиста, менеджера по продажам, аниматора, маркетолога, менеджера по интернет-рекламе, дизайнера, секретаря, администратора.
- Идея этого проекта зародилась во Франции: там ученикам обязательно нужно проходить стажировку после девятого класса - это помогает определиться с профессией. Узнав об этом, мы с моими друзьями, у которых еще даже нет паспорта, решили организовать подобный проект и в Украине, - отметила Анна. - Мы хотим дать студентам и старшеклассникам уверенность в своем будущем выборе. 65% людей в Украине хотели бы полностью изменить свою профессию. И как результат, 27616835 людей недовольны своей работой. А если человеку не нравится своя работа, он не может вкладываться в нее на все 100%, потому что это его не вдохновляет. Чтобы попасть на стажировку, нужно лишь заполнить анкету у нас в группе "One Day at Work Запорожье" "Вконтакте" или в "Фейсбуке", ответив на несколько вопросов о мотивации и навыках.
Читайте также: В Запорожской области хотят перенести школьные каникулы.
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