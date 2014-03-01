Об этом свидетельствуют вопросы, с которыми во время прямой телефонной линии с первым заместителем председателя Запорожского областного совета Егором Семенковым обращались запорожцы.Так, жительница Вольнянского района Мария Иванова поставила вопрос о необходимости реконструкции водовода питьевой воды на участке Вольнянск - пгт Новониколаевка Запорожской области. Егор Семенков заверил, что в бюджете 2017 года запланированы расходы на этот вид работ. Кроме того, отметил, что в этом году областной совет начинает системную работу по реконструкции водопроводов и улучшение услуг по водоснабжению территорий.Так, при перераспределении бюджетных средств областной совет планирует выделить 35,6 млн. грн. на развитие КП " Облводоканал " .- Предприятие, которое обслуживает более 200 000 жителей Запорожской области, требует немедленного обновления. Без приобретения новой техники коммунальщики не смогут качественно выполнять работы. Чтобы очередная авария на водопроводе не стала катастрофой для любого из районов, депутаты согласились выделить средства на приобретение техники и ремонт трубопроводов, - подчеркнул первый заместитель председателя Запорожского областного совета.Кроме того, Егор Семенков отметил, что в этом году за счет средств областного бюджета запланирован капитальный ремонт магистрального водопровода в Васильевском районе, реконструкция очистных сооружений Вольнянска, капитальный ремонт участка магистрального водовода пгт Акимовка.Также будут направлены деньги на реконструкцию канализационных очистных сооружений пгт Пришиб Михайловского района, города Пологи и на расширение очистных сооружений канализации в Гуляйполе.- Это - миллионные инвестиции из областного бюджета. Но мы понимаем: система водоснабжения области - это стратегическое направление, требующее капиталовложений, - подчеркнул Егор Семенков.Успокаивая жителей области, которые взволнованы отсутствием полигонов твердых бытовых отходов в других областях Украины и состоянием отдельных свалок на территории региона, первый заместитель председателя Запорожского областного совета во время " горячей линии " заверил: облсовет в этом году выделит достаточную сумму для обустройства полигонов и приобретения необходимой техники.- Во время рабочих поездок по районам Запорожской области, я посетил большинство полигонов ТБО. Должен признать: некоторые из них требуют немедленного вмешательства. В этом году в этом вопросе ожидаются системные сдвиги. Областной совет приложит максимум усилий для выделения необходимых сумм и контроля за своевременным и качественным выполнением работ, - сказал Егор Семенков.В частности, на строительство полигона твердых бытовых отходов №3 на землях Солнечного поселкового совета депутаты облсовета планируют в этом году направить 5 млн. грн. На строительство нового полигона твердых бытовых отходов могут рассчитывать и жители Гуляйполя. В этом году облсовет запланировал инвестировать в объект 3,1 млн. грн.Кроме того, Егор Семенков анонсировал расширение сети мусороперерабатывающих заводов на территории Запорожской области. При этом он выразил надежду, что в вопрос обустройства и обновления полигонов твердых бытовых отходов не будет примешиваться политика и чьи-то политические интересы, сообщает сайт Запорожского облсовета.