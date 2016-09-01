Гороскоп на 20 – 26 марта.
ОВЕН (21.03-20.04). Придется рассчитывать только на свои силы. Вокруг вас могут закрутиться интриги, и в какой-то степени вы сами будете в этом виноваты. Считайтесь с интересами коллег, не ставьте собственные амбиции во главу угла. Выходные чреваты разнообразными размолвками.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас появится шанс наконец-то взяться за осуществление давно задуманного. Возможен разговор с начальником, но не стоит особенно тревожиться. Выходные могут быть омрачены мелкими неприятностями, но они очень скоро забудутся. Оставьте время для дома и семьи.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не рекомендуется менять привычную сферу деятельности. У вас все будет получаться. Начальство отметит ваши заслуги. Знакомые могут посвятить вас в тайны своей личной жизни, но лучше никому больше об этом не говорить. Выходные – прекрасное время для примирения.
РАК (22.06-23.07). Будьте готовы ответить за свои слова и взятые на себя обязательства. Поступит интересная информация, постарайтесь ее не пропустить. Вероятен многообещающий разговор с начальством, который даст шанс для реализации планов. В выходные важно разобраться в своих чувствах.
ЛЕВ (24.07-23.08). Попытка преодолеть препятствие с наскока может привести лишь к травмам – как физическим, так и моральным. Желательно не начинать что-то новое. Казавшиеся неразрешимыми вопросы сдвинутся с мертвой точки. В выходные достигнете блестящих результатов.
ДЕВА (24.08-23.09). Продуманность в действиях пойдет только на пользу вашей карьере. Привести в порядок дела будет нелегко. Лучше не рассматривать деловые предложения, так как вас может подвести ограниченная информация. Запланируйте на выходные что-то необычное.
ВЕСЫ (24.09-23.10). На работе могут возникнуть конфликтные ситуации. Сохраняйте спокойствие и все разрешится само собой. Наступает время для новых планов. Пора повысить свой профессиональный уровень. В выходные следите, чтобы ваш оптимизм не перешел в эйфорию.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Будете всерьез увлечены работой. И она ответит взаимностью и высокими доходами. Попытайтесь отойти от устоявшихся стереотипов и дать возможность появиться новому в вашей жизни. Постарайтесь сохранить часть энергии на выходные – вам будет на что ее потратить.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Появится возможность начать новое дело, которое после длительных усилий может привести вас к успеху. Сохраняйте в тайне ваши планы и замыслы, в противном случае вашу идею могут успешно присвоить себе ваши конкуренты.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Почти все задуманные планы будут исполнены. Все прежние конфликты будут благополучно улажены. Не упускайте золотое время, постарайтесь использовать его для своего духовного и профессионального развития. Ваши деловые встречи увенчаются успехом.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Любая работа будет вам по силам и принесет долгожданную радость. Вы способны добиться ошеломительных результатов, просто оказавшись в нужное время в нужном месте. В выходные дни обстановка гармонизируется и вы сможете спокойно отдохнуть.
РЫБЫ (20.02-20.03). Все неприятности исчезнут. Однако старайтесь оценивать все события критически. Смена обстановки взбодрит вас и изменит настроение в лучшую сторону. Произойдет событие, которое откроет перед вами новые возможности. Постарайтесь не остановиться на достигнутом.
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