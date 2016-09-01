Гороскоп на 20 – 26 марта.

Придется рассчитывать только на свои силы. Вокруг вас могут закрутиться интриги, и в какой-то степени вы сами будете в этом виноваты. Считайтесь с интересами коллег, не ставьте собственные амбиции во главу угла. Выходные чреваты разнообразными размолвками.У вас появится шанс наконец-то взяться за осуществление давно задуманного. Возможен разговор с начальником, но не стоит особенно тревожиться. Выходные могут быть омрачены мелкими неприятностями, но они очень скоро забудутся. Оставьте время для дома и семьи.Не рекомендуется менять привычную сферу деятельности. У вас все будет получаться. Начальство отметит ваши заслуги. Знакомые могут посвятить вас в тайны своей личной жизни, но лучше никому больше об этом не говорить. Выходные – прекрасное время для примирения.Будьте готовы ответить за свои слова и взятые на себя обязательства. Поступит интересная информация, постарайтесь ее не пропустить. Вероятен многообещающий разговор с начальством, который даст шанс для реализации планов. В выходные важно разобраться в своих чувствах.Попытка преодолеть препятствие с наскока может привести лишь к травмам – как физическим, так и моральным. Желательно не начинать что-то новое. Казавшиеся неразрешимыми вопросы сдвинутся с мертвой точки. В выходные достигнете блестящих результатов.Продуманность в действиях пойдет только на пользу вашей карьере. Привести в порядок дела будет нелегко. Лучше не рассматривать деловые предложения, так как вас может подвести ограниченная информация. Запланируйте на выходные что-то необычное.На работе могут возникнуть конфликтные ситуации. Сохраняйте спокойствие и все разрешится само собой. Наступает время для новых планов. Пора повысить свой профессиональный уровень. В выходные следите, чтобы ваш оптимизм не перешел в эйфорию.Будете всерьез увлечены работой. И она ответит взаимностью и высокими доходами. Попытайтесь отойти от устоявшихся стереотипов и дать возможность появиться новому в вашей жизни. Постарайтесь сохранить часть энергии на выходные – вам будет на что ее потратить.Появится возможность начать новое дело, которое после длительных усилий может привести вас к успеху. Сохраняйте в тайне ваши планы и замыслы, в противном случае вашу идею могут успешно присвоить себе ваши конкуренты.Почти все задуманные планы будут исполнены. Все прежние конфликты будут благополучно улажены. Не упускайте золотое время, постарайтесь использовать его для своего духовного и профессионального развития. Ваши деловые встречи увенчаются успехом.Любая работа будет вам по силам и принесет долгожданную радость. Вы способны добиться ошеломительных результатов, просто оказавшись в нужное время в нужном месте. В выходные дни обстановка гармонизируется и вы сможете спокойно отдохнуть.Все неприятности исчезнут. Однако старайтесь оценивать все события критически. Смена обстановки взбодрит вас и изменит настроение в лучшую сторону. Произойдет событие, которое откроет перед вами новые возможности. Постарайтесь не остановиться на достигнутом.