До десяти лет сестричек путал даже папа

Холостяк Дмитрий Черкасов вручил пропуск для дальнейшего участия в шоу – розу – обеим сестрам, Яне и Лере Ямщиковым

Среди участниц изначально были и три запорожанки: переводчица Екатерина и студентки ЗИЭиТа, близнецы Валерия и Яна. Катя выбыла в первой же программе, а сестры получили от Димы по розе и прошли дальше.Как выяснила " Индустриалка " , 19-летние Яна и Лера Ямщиковы два года живут в Киеве, заочно учатся в ЗИЭиТе, а сейчас находятся за границей на съемках очередного телепроекта. Об этом сообщил их отец, председатель спортивного клуба " Металлург " ПАО " Запорожсталь " Владимир Ямщиков, который и рассказал о дочерях и их участии в " Холостяке " .- Шоу " Холостяк " снимали в сентябре-октябре, – рассказывает Владимир Петрович. – И мы до последнего не знали, что дочки будут там сниматься. Поставили нас перед фактом- Нормально. Мы всегда относимся к их решениям с пониманием и уважением. На съемках дочери вели себя достойно.- Они еще в школе были организаторами различных шоу, занимались в детской телестудии во Дворце культуры имени Кирова, увлекались съемками. Занимались легкой атлетикой, аэробикой, но как-то это их не очень зацепило. Участвовали в конкурсах красоты.- То, что не за личным счастьем – это сто процентов. Им по девятнадцать лет. Конечно, есть поклонники, и много. Есть ребята, с которыми они дружат. Но пока серьезных намерений у дочек нет, да и мы считаем, что рановато. У дочек есть стремления и амбиции, они хотят пробиться дальше.- Получают разные специальности. Яна изучает режиссуру, она уже достаточно квалифицированный фотограф. Лера изучает дизайн, увлекается моделированием одежды.В Киеве повышают квалификацию на режиссерских и актерских курсах, серьезно занимаются английским языком.- Это их собаки, йоркширские терьеры. Старшая, Мася, очень титулованная, ее привезли из Венгрии, а Энни – ее дочка. Конкуренткам очень не понравилось, говорили, что собачки не в тренде.- Говорили, что на съемках был очень жесткий режим и контроль. А, например, первую вечеринку, которую показывали часа два, снимали 36 часов подряд.Романтика – только на экране. Надо быть морально готовым, что это шоу, а не искренние чувства, которые мы видим на экране.- Нет, он им почему-то не очень понравился.- Конечно, привыкли, пока были в проекте, где одна провела меньше времени, другая – больше, но не могу раскрывать все секреты.А вот с некоторыми участницами проекта подружились, несмотря на то, что в шоу между ними происходила борьба.- Я такого не знаю. Хотя лет до десяти я и сам их путал. Но они хоть и близнецы, но характер разный, это два абсолютно разных человека, хотя они, конечно, дружат.К слову, в этом и изюминка проекта – если для одной он завершится, что будет делать вторая? Например, в более юном возрасте, если одну куда-то не пригласили, то и вторая ни за что не пойдет. А теперь они повзрослели и были готовы к такому ходу событий.