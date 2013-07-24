Пятый год подряд Областной центр патриотического воспитания молодежи при поддержке управления молодежи, физической культуры и спорта обладминистрации приветствует молодежь Запорожского края и всех ценителей украинской красы на областном конкурсе патриотической направленности " Я — украинка " .Конкурс хороший. У него много участников и еще больше поклонников. Украина славится своей живописной природой, героической историей, уникальной культурой и, конечно же, национальным колоритом украинских красавиц.В этом году в конкурсе " Я — украинка " за звание " Мисс-Украинка " соревновались 12 девчат — студенток вузов Запорожья и Запорожской области. В течение подготовительного этапа с 10 по 13 марта девушки проходили интересные тренинги, мастер-классы. Они были направлены на то, чтобы познакомились и сплотились участницы проекта, получили навыки самопрезентации. Во время подготовки было время и на общение — относительно репродуктивного здоровья и духовной красоты женщины.В этом году общей темой конкурса " Я — украинка " было сохранение украинских традиций. Именно поэтому в финале конкурса его участницы продемонстрировали не только свою красу, грацию и изысканность, но и свои таланты и творческие постановки.Кроме того, традиционно, в финале конкурса участницы представляли свою визитку " Жива традиція” — дефиле участниц конкурса, знакомство друг с дружкой, а также они приняли участие в конкурсе вечернего платья „Жіноча врода — багатство України”. Был шикарный выход в вечерних платьях!Во время этого конкурса своими впечатлениями с " Индустриалкой“ поделилась, она была здесь почетным гостем:— Любовь к своей стране, к своему городу, в котором мы живем, — это, может быть, простые и банальные слова, но это очень важные составляющие для создания здорового общества. Эти чувства объединяют людей в трудные минуты, дают им силы и уверенность. И поэтому, я считаю, мы должны поддерживать такие патриотические конкурсы, которые воспитывают в нашей молодежи такие личностные ценности, как любовь, уважение, объединение, взаимопонимание, — сказала Наталья Викторовна. — Ведь именно от сегодняшних юных украинцев зависит будущее нашего государства — будущее Украины.ВИДЕО.Фото и видео: Дмитрий Шилин