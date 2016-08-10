Сегодня, 15 марта, бойцы 9-го полка оперативного назначения Национальной гвардии Украины приняли участие в "Ярмарке вакансий", которая состоялась в областном центре занятости.
В ходе агитационного семинара гвардейцы рассказывали жителям Запорожья об истории и боевом пути части, личный состав которой неоднократно выполнял задачи в зоне АТО. Они также подробно рассказали о перспективах и условиях прохождения службы в рядах Национальной гвардии Украины по контракту.
Безработные граждане задавали интересующие их вопросы и получали содержательные, развернутые ответы.
В ходе проведения агитации было роздано около 80 информационных листовок и получено более десятка контактных номеров желающих записаться в ряды защитников государства.
"Добре, коли маєш змогу напряму поспілкуватись з військовослужбовцями, – отметила Анастасия Кромаль. – Провівши з ними бесіду, я вирішила вступити до їх частини на посаду радіотелеграфіста. Завжди мріяла пов’язати свої здібності з військовою службою".
Автор - Анатолий Гололобов
- Просмотров: 77
Похожие новости