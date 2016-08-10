В ходе агитационного семинара гвардейцы рассказывали жителям Запорожья об истории и боевом пути части, личный состав которой неоднократно выполнял задачи в зоне АТО. Они также подробно рассказали о перспективах и условиях прохождения службы в рядах Национальной гвардии Украины по контракту.Безработные граждане задавали интересующие их вопросы и получали содержательные, развернутые ответы.В ходе проведения агитации было роздано около 80 информационных листовок и получено более десятка контактных номеров желающих записаться в ряды защитников государства." Добре, коли маєш змогу напряму поспілкуватись з військовослужбовцями, – отметила Анастасия Кромаль. – Провівши з ними бесіду, я вирішила вступити до їх частини на посаду радіотелеграфіста. Завжди мріяла пов’язати свої здібності з військовою службою " .Автор - Анатолий Гололобов