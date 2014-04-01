Над Бердянском замечены истребители, которые пролетели низко над центром города.
Полет наблюдало большое число жителей. А звук их двигателей был слышен и в других микрорайонах.
По информации руководства военной части ПВО ВЧ А2019, которая расположена рядом с городом, – это плановые полеты украинской авиации в рамках учений, сообщает ПроБердянск.
В комментариях под заметкой один из пользователей написал, что "они были полностью укомплектованы боеприпасами и ракетами, но это не как учения", пользователи также спорят, могут ли проводиться учения или плановые полеты над городом.
Полет наблюдало большое число жителей. А звук их двигателей был слышен и в других микрорайонах.
По информации руководства военной части ПВО ВЧ А2019, которая расположена рядом с городом, – это плановые полеты украинской авиации в рамках учений, сообщает ПроБердянск.
В комментариях под заметкой один из пользователей написал, что "они были полностью укомплектованы боеприпасами и ракетами, но это не как учения", пользователи также спорят, могут ли проводиться учения или плановые полеты над городом.
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