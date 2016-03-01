Сотрудники ювенальной превенции ГУНП в Запорожской области провели профилактическую работу по предупреждению самоубийства с семьей 16-летнего подростка.
Парень дома порезал себе предплечье, а врачам сказал, что выполнял очередное задание куратора в суицидальном сообществе. Полицейские проверили сообщение медиков и выяснили, что никакого отношения к сообществу "Синий кит" случай не имеет.
Сообщение о том, что в областную детскую больницу каретой скорой помощи был доставлен парень 2001 года рождения с диагнозом: резаная рана левого предплечья, в 08:20 в Коммунарское отделение полиции поступило от оператора "102".
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции и сотрудники ювенальной превенции главка. Полицейские установили, что 14 марта подросток попросил у матери деньги в сумме 200 гривен для погашения долга перед сверстником, но получил отказ, после чего между ними возник конфликт.
Желание привлечь к себе внимание и вызвать сочувствие привело к тому, что, зайдя в комнату, подросток порезал себя карманным ножом. А затем продемонстрировал матери пораненную руку. Она сразу перевязала ее полотенцем и вызвала скорую.
Полицейским несовершеннолетний рассказал, что действительно зарегистрирован в определенных суицидальных сообществах через общественный интерес к этой проблеме, однако ни разу по указанию кураторов не выполнял каких-либо задач, направленных на самоповреждение. А врачам он сознательно солгал из-за того, что ему стало стыдно за долги перед сверстниками.
Полицейские рекомендовали родным уделять больше внимания психологическому состоянию ребенка, - сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
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