Украинская академия лидерства не совсем обычное учебное заведение, она создана по образцу подобных учебных заведений, работающих, например, в Израиле. В этой академии учатся молодые люди в возрасте от 16 лет до 21 года. Отбирают их по конкурсу среди выпускников средних учебных заведений и первокурсников вузов. Обучение длится десять месяцев, и на это время по месту прежней учебы " академики " -лидеры берут академический отпуск.Поскольку отбор в академию был по конкурсу, то попали в не е самые способные — те, кто через пять-шесть лет окончат вузы, а еще через столько же времени будут играть решающую роль в продвижении нашей страны к успеху — каждый в своей отрасли.В течение этих десяти месяцев у " академиков " напряженная учеба и не менее напряженный график поездок по всей Украине — будущие лидеры должны познать свою страну, и не только е е красоты, но и е е экономический потенциал, который им предстоит развивать. А то сейчас получается, что потенциал у страны большой, а по-настоящему развивать его некому — лидеров очень мало.Так вот сегодня, 15 марта, знакомство с Запорожьем студенты Украинской академии лидерства начали со знакомства с комбинатом " Запорожсталь " - как крупнейшим градообразующим предприятием.Вначале у них была встреча с руководителем молодежной организации " Запорожстали " Сергеем Ильченко, который рассказал студентам о молодежной политике, проводимой на комбинате. Она заключается в том, что о молодежи на предприятии заботятся, дают простор инициативе и по служебной карьерной лестнице продвигают молодых — самых талантливых. Плюс тех, кто дельные и значимые идеи по улучшению и совершенствованию производства предлагает, отмечают солидными денежными премиями. Поскольку Сергей Ильченко в своей общественной работе второй год является и молодежным мэром, возглавляя городской молодежный совет, он рассказал гостям и о работе с молодежью в Запорожье. Принцип работы городского молодежного совета — как можно больше интересных и полезных дел для молодежи и для города и как можно меньше политики.Студенты академии лидерства ознакомились с работой центральной диспетчерской комбината " Запорожсталь " - их поразило, что на большом экране с пульта управления, заставленного компьютерами, можно отслеживать и контролировать работу всех основных подразделений комбината. Кстати, отсюда, из центральной диспетчерской, они подробным образом смогли рассмотреть строительную площадку, где методом крупноузловой сборки заканчивается монтаж доменной печи №3. Здесь же они услышали рассказ диспетчера о том, что на монтаже работает голландский супер-кран грузоподъемностью 1600 тонн — таких в мире всего три. И что благодаря новому методу — методу крупноузловой сборки — вместо полутора лет на монтаж ДП-3 ушло полгода. То есть был сэкономлен целый год работы доменной печи.Ну, и конечно, поразила студентов установка солянокислотного травления цеха холодной прокатки №1 — это, по сути, еще один цех, где с помощью соляной кислоты обрабатывают прокат, чтобы довести его до потребительской кондиции. Тут все почти стерильно, все автоматизировано, а главное — теперь стоки от этого производства в Днепр вообще исключены, отработанный кислотный раствор регенерируется и кислота снова используется в производстве — замкнутый получается цикл.В конце экскурсии гости посетили также зооуголок, расположенный на территории управления железнодорожного транспорта комбината. Тут им, конечно, понравилось тоже — это даже не уголок, а целый зоопарк.Отзывы гостей об экскурсии были такие.Их руководитель —отметила:- На нашу думку, “Запоріжсталь” - це досягнення нашої країни. Наші студенти мають пишатися таким підприємством і побудувати такі ж самі., после первого курса он взял академотпуск, чтобы учиться в академии лидерства, сказал:- Я дуже задоволений, що є такі підприємства, які потрібно побачити майбутнім інженерам. На “Запоріжсталі” я був приємно вражений рівнем виробництва. Думаю, що з тією спеціальністю, яку я обрав - електронна інженерія — саме на такому підприємстві знайду собі роботу.ВИДЕО.Фото и видео: Дмитрий Шилин