С 15 по 17 марта во всех школах Бердянска будет проведен медицинский осмотр всех без исключения детей.
Как сообщила заместитель городского головы Юлия Дойнова, это связано с ростом популярности групп в соцсетях, которые доводят подростков до суицида.
Родителей власти просят отнестись с пониманием и всячески содействовать процессу. При желании они смогут присутствовать при осмотре своих детей.
При медицинском осмотре главное внимание будет уделено выявлению особых повреждений на теле и специфических рисунков. Задача – вовремя обнаружить угрозу и не допустить, чтобы детей кто-то довел до суицида. В Украине это, к сожалению, приобретает уже массовый характер. Проблема рассматривалась уже на уровне уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины, - сообщает "Город".
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