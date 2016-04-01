Второй яркий, а главное — теплый и обустроенный всем необходимым мобильный домик для тренерского состава и врачей открыли на территории тренировочной базы Запорожской школы футбола "Металлург" благодаря финансовой поддержке металлургического комбината "Запорожсталь".
Как писала "Индустриалка", комбинат "Запорожсталь" побеспокоился о комфорте юных футболистов, выделив на приобретение модульных домиков 450 тыс грн.
На тренировочной базе по улице 12 апреля уже установлена одна раздевалка для юных спортсменов, а сегодня здесь открыли второй модульных домик, оснащенный шкафчиками для хранения вещей и необходимой мебелью.
- Сегодня у нас появился домик, который мы уже стали называть офис-склад, где тренер сможет переодеться и оставить свои личные вещи, а также провести необходимую работу, - рассказал директор школы футбола "Металлург" Дмитрий Запороженко. - У наших врачей появилась возможность в тепле наблюдать за тренировкой, а если кто-то травмируется, быстро оказать помощь. Врач находится на поле 3-4 часа, а когда на улице холодно, то это не так просто. Кроме того, в домике есть кушетка, поэтому врач также сможет подготавливать к тренировке детей с травмами. Домик разделен на комнаты, во второй — небольшой — мы оборудовали склад для спортивного инвентаря. Это очень удобно.
Довольны своим кабинетом и тренеры, которые до этого большую часть административной работы несли домой.
- Заполнить какие-то бумаги было просто не на чем, - говорит тренер школы футбола "Металлург" Игорь Конотопов. - А теперь нам будет легче готовиться к учебно-тренировочному процессу, потому что раньше приходилось административными делами заниматься исключительно дома или находить себе место в легкоатлетическом манеже. Со своим кабинетом, конечно, значительно удобнее.
На открытии модульного домика сегодня присутствовал и руководитель фракции Оппозиционного блока в Запорожском областном совете Владимир Байда, который отметил, что будущее запорожской школы футбола "Металлург" в надежных руках.
- Благодаря поддержке со стороны комбината "Запорожсталь" и городской власти легендарная спортивная школа была спасена от исчезновения и сегодня ее продолжают поддерживать, - подчеркнул Владимир Байда. - Поддержка со стороны "Запорожстали" позволяет юным спортсменам качественно тренироваться и с достоинством представлять наш город на соревнованиях. Пример поддержки со стороны металлургического комбината, как социально-ответственного предприятия, мы видим сегодня — это два мобильных домика. В одном из них ребята переодеваются, а второй домик является административным, где сможет работать тренер и находится медработник. Эти домики создают необходимые условия для спортсменов.
Я считаю, что спорт играет очень важную роль в жизни каждого человека и особенно в жизни детей — он закаляет силу воли и духа, а также позволяет детям быть здоровыми и развивает стремление к победе. Я уверен, что поддержка со стороны "Запорожстали" позволит сохранить футбольные традиции в нашем городе.
Юные футболисты, которые тренировались на поле, рассказали, что мобильный домик для тренеров и врачей — это очень хорошая идея, потому что раньше врачу приходилось чуть ли не на улице массировать ребятам мышцы и обрабатывать раны.
- Всякое бывает — кто-то упал или потянул связки, и даже лечь негде, - рассказал юный спортсмен Даниил Мищенко. - А сейчас все условия есть. В холодное время года было комфортно переодеваться, потому что там тепло. Мы тренируемся каждый день, кроме воскресенья, поэтому нам важно, чтобы тренироваться было комфортно. Я тренируюсь уже восьмой год и бросать футбол, особенно с такой поддержкой, теперь точно не собираюсь.
Напомним, детская футбольная школа запорожского "Металлурга" в начале 2016 года оказалась под угрозой исчезновения: в связи с ликвидацией команды мастеров собственники футбольного клуба "Металлург-Запорожье" (среди которых Александр Богуслаев) прекратили его финансирование, в прошлом году они попытались уничтожить ДЮСШ по футболу. Несколько сотен ребят были выселены с территории школы, встал вопрос о том, смогут ли команды доиграть чемпионат детско-юношеской футбольной лиги Украины. Для сохранения многолетних традиций юношеского футбола в Запорожье решением городского совета была создана ДЮСШ "Металлург", при этом ПАО "Запорожсталь" профинансировал команду детско-юношеской спортивной школы для участия в весенней части чемпионата детско-юношеской футбольной лиги Украины, а также в матчах финальной части турнира.
Фото автора
Как писала "Индустриалка", комбинат "Запорожсталь" побеспокоился о комфорте юных футболистов, выделив на приобретение модульных домиков 450 тыс грн.
На тренировочной базе по улице 12 апреля уже установлена одна раздевалка для юных спортсменов, а сегодня здесь открыли второй модульных домик, оснащенный шкафчиками для хранения вещей и необходимой мебелью.
- Сегодня у нас появился домик, который мы уже стали называть офис-склад, где тренер сможет переодеться и оставить свои личные вещи, а также провести необходимую работу, - рассказал директор школы футбола "Металлург" Дмитрий Запороженко. - У наших врачей появилась возможность в тепле наблюдать за тренировкой, а если кто-то травмируется, быстро оказать помощь. Врач находится на поле 3-4 часа, а когда на улице холодно, то это не так просто. Кроме того, в домике есть кушетка, поэтому врач также сможет подготавливать к тренировке детей с травмами. Домик разделен на комнаты, во второй — небольшой — мы оборудовали склад для спортивного инвентаря. Это очень удобно.
Довольны своим кабинетом и тренеры, которые до этого большую часть административной работы несли домой.
- Заполнить какие-то бумаги было просто не на чем, - говорит тренер школы футбола "Металлург" Игорь Конотопов. - А теперь нам будет легче готовиться к учебно-тренировочному процессу, потому что раньше приходилось административными делами заниматься исключительно дома или находить себе место в легкоатлетическом манеже. Со своим кабинетом, конечно, значительно удобнее.
На открытии модульного домика сегодня присутствовал и руководитель фракции Оппозиционного блока в Запорожском областном совете Владимир Байда, который отметил, что будущее запорожской школы футбола "Металлург" в надежных руках.
- Благодаря поддержке со стороны комбината "Запорожсталь" и городской власти легендарная спортивная школа была спасена от исчезновения и сегодня ее продолжают поддерживать, - подчеркнул Владимир Байда. - Поддержка со стороны "Запорожстали" позволяет юным спортсменам качественно тренироваться и с достоинством представлять наш город на соревнованиях. Пример поддержки со стороны металлургического комбината, как социально-ответственного предприятия, мы видим сегодня — это два мобильных домика. В одном из них ребята переодеваются, а второй домик является административным, где сможет работать тренер и находится медработник. Эти домики создают необходимые условия для спортсменов.
Я считаю, что спорт играет очень важную роль в жизни каждого человека и особенно в жизни детей — он закаляет силу воли и духа, а также позволяет детям быть здоровыми и развивает стремление к победе. Я уверен, что поддержка со стороны "Запорожстали" позволит сохранить футбольные традиции в нашем городе.
Юные футболисты, которые тренировались на поле, рассказали, что мобильный домик для тренеров и врачей — это очень хорошая идея, потому что раньше врачу приходилось чуть ли не на улице массировать ребятам мышцы и обрабатывать раны.
- Всякое бывает — кто-то упал или потянул связки, и даже лечь негде, - рассказал юный спортсмен Даниил Мищенко. - А сейчас все условия есть. В холодное время года было комфортно переодеваться, потому что там тепло. Мы тренируемся каждый день, кроме воскресенья, поэтому нам важно, чтобы тренироваться было комфортно. Я тренируюсь уже восьмой год и бросать футбол, особенно с такой поддержкой, теперь точно не собираюсь.
Напомним, детская футбольная школа запорожского "Металлурга" в начале 2016 года оказалась под угрозой исчезновения: в связи с ликвидацией команды мастеров собственники футбольного клуба "Металлург-Запорожье" (среди которых Александр Богуслаев) прекратили его финансирование, в прошлом году они попытались уничтожить ДЮСШ по футболу. Несколько сотен ребят были выселены с территории школы, встал вопрос о том, смогут ли команды доиграть чемпионат детско-юношеской футбольной лиги Украины. Для сохранения многолетних традиций юношеского футбола в Запорожье решением городского совета была создана ДЮСШ "Металлург", при этом ПАО "Запорожсталь" профинансировал команду детско-юношеской спортивной школы для участия в весенней части чемпионата детско-юношеской футбольной лиги Украины, а также в матчах финальной части турнира.
Фото автора
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