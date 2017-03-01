В Шевченковском районе Запорожья произошел пожар в пятиэтажном доме.
Возгорание произошло на пятом этаже. В это время дома находились люди, которые не смогли сами выбраться из горящей квартиры. Они вышли на балкон и звали на помощь.
Бойцы ГСЧС с помощью подъемника вызволили из квартиры 25-летнего мужчину и 35-летнюю женщину и параллельно с этим тушили пожар.
Пострадавших с ожогами доставили в больницу.
На месте работали 17 спасателей с привлечением пяти единиц спецтехники.
Причину пожара установит следствие, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области пожары уничтожают экосистемы.
Читайте также: В Запорожской области до смерти забили человека.
Возгорание произошло на пятом этаже. В это время дома находились люди, которые не смогли сами выбраться из горящей квартиры. Они вышли на балкон и звали на помощь.
Бойцы ГСЧС с помощью подъемника вызволили из квартиры 25-летнего мужчину и 35-летнюю женщину и параллельно с этим тушили пожар.
Пострадавших с ожогами доставили в больницу.
На месте работали 17 спасателей с привлечением пяти единиц спецтехники.
Причину пожара установит следствие, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области пожары уничтожают экосистемы.
Читайте также: В Запорожской области до смерти забили человека.
- Просмотров: 275
Похожие новости