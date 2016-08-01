В Запорожье мужчина ограбил детский сад в Коммунарском районе.
Вор забрался на территорию детского учреждения и вынес вещи из подсобки. Его заметила сотрудница садика, которая вызвала полицию.
Во время отработки территории, патрульные заметили машину, водитель которой при виде правоохранителей быстро изменил направление движения.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья, инспекторы задержали подозреваемого. У него нашли украденные моющие средства и хозяйственные рукавицы.
Как писала "Индустриалка", запорожские патрульные написали водителю забавное письмо.
Читайте также: В Запорожской области женщину избили и ограбили на остановке.
Вор забрался на территорию детского учреждения и вынес вещи из подсобки. Его заметила сотрудница садика, которая вызвала полицию.
Во время отработки территории, патрульные заметили машину, водитель которой при виде правоохранителей быстро изменил направление движения.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья, инспекторы задержали подозреваемого. У него нашли украденные моющие средства и хозяйственные рукавицы.
Как писала "Индустриалка", запорожские патрульные написали водителю забавное письмо.
Читайте также: В Запорожской области женщину избили и ограбили на остановке.
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