В Запорожском областном краеведческом музее нашли "клад" из прошлого века. В старом бобинном магнитофоне сотрудники музея обнаружили облигации.
Как рассказал "Индустриалке" директор краеведческого музея Михаил Мордовской, сокровища нашлись очень случайно.
- Ми готували невеличку тимчасову виставку під концерт піаніста Єгора Грушина, який відбувся у нашій круглій залі. І під час підготовки до цього концерту ми налагоджували всю техніку, щоб вона виглядала нормально, - говорит он. - Ми зняли задню панель на магнітофоні і знайшли там газетний згорток, відкрили його і побачили там 10 50-рубльових облігацій 1982 року.
Для сотрудников музея это была большая неожиданность и настоящий сюрприз. Возможно, кто-то из предыдущих хозяев магнитофона когда-то сделал "заначку" и потом долго не мог найти спрятанные "сокровища".
- А ми для себе знайшли невеличкий скарб — 10 нових експонатів. Звичайно, фони будуть оформлені і перейдуть до фондів музею, - заверил Михаил Мордовской.
Как писала "Индустриалка", в краеведческом музее показали вещи запорожских добровольцев.
Фото Александра Прилепы
Как рассказал "Индустриалке" директор краеведческого музея Михаил Мордовской, сокровища нашлись очень случайно.
- Ми готували невеличку тимчасову виставку під концерт піаніста Єгора Грушина, який відбувся у нашій круглій залі. І під час підготовки до цього концерту ми налагоджували всю техніку, щоб вона виглядала нормально, - говорит он. - Ми зняли задню панель на магнітофоні і знайшли там газетний згорток, відкрили його і побачили там 10 50-рубльових облігацій 1982 року.
Для сотрудников музея это была большая неожиданность и настоящий сюрприз. Возможно, кто-то из предыдущих хозяев магнитофона когда-то сделал "заначку" и потом долго не мог найти спрятанные "сокровища".
- А ми для себе знайшли невеличкий скарб — 10 нових експонатів. Звичайно, фони будуть оформлені і перейдуть до фондів музею, - заверил Михаил Мордовской.
Как писала "Индустриалка", в краеведческом музее показали вещи запорожских добровольцев.
Фото Александра Прилепы
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