Даже в довольно холодную погоду возле пруда в Центральном парке культуры и отдыха "Дубовый гай" стоит смрад. К тому же здесь продолжается мор рыбы, хоть уже и не в таких масштабах, как несколько дней назад.
Это результат бесхозяйственности и безответственности руководителя парка, считает городской голова Владимир Буряк. Свое мнение он озвучил во время выездного совещания в "Дубовом гаю".
Мэр заявил, что не не намерен продлевать контракт с нынешним директором коммунального предприятия Олегом Комаренко.
- Причину произошедшего покажет сегодняшнее вскрытие старого коллектора, проверка заглушек, которые были поставлены в 2013 году после аварии, а также проведение определенных технологических операций, чтобы посмотреть, есть ли течь или нет, - рассказал Владимир Буряк. - Продлевать контракт с нынешним руководителем я не собираюсь.
Самая главная достопримечательность "Дубового гая" - эти два озера. На территории данного коммунального предприятия проходит множество коммуникаций, в том числе водопроводные и канализационные.
Допущен просчет со стороны руководства, никто не проводил техническое обследование коллекторных труб, которые проходят по территории парка, что и привело к нынешней ситуации.
У меня есть две версии, что могло произойти. Первое - после перекрытия фекалии на этом участке коллектора не были откачаны, второй вариант - повреждена заглушка, перекрывающая коллектор и в нем продолжают скапливаться стоки. Труба могла разрушиться, и через грунтовые воды фекалии попали в озеро, приведя к гибели рыбы.
Запах слышен уже на входе в парк. Отсюда у меня возникает вопрос, как проводился анализ состояния воды, когда мне сообщали, что в воде озера не обнаружено никаких вредных веществ. На что вы рассчитывали, что я буду принимать ваши отчеты, сидя в кабинете? - заявил Владимир Буряк.
По словам городского головы, если факт попадания стоков в озеро будет выявлен, то это просчет не только директора "Дубовой рощи", но и руководства КП "Водоканал", к которому также могут быть применены дисциплинарные меры.
О том, что именно стало причиной гибели рыбы в озере "Дубовки", окончательно станет известно лишь завтра – когда будут готовы все окончательные результаты анализов воды и почвы, а также результаты вскрытия заглушек старого коллектора. По предварительной информации, в озеро из старого, перекрытого коллектора (в результате аварии 2013 года), могли попасть остатки не выкачанных фекалий, через образовавшуюся дырку в трубе, проложенной еще в 1956 году.
Фото Александра Прилепы.
Напомним, на реконструкцию запорожского парка подали восемь проектов.
Это результат бесхозяйственности и безответственности руководителя парка, считает городской голова Владимир Буряк. Свое мнение он озвучил во время выездного совещания в "Дубовом гаю".
Мэр заявил, что не не намерен продлевать контракт с нынешним директором коммунального предприятия Олегом Комаренко.
- Причину произошедшего покажет сегодняшнее вскрытие старого коллектора, проверка заглушек, которые были поставлены в 2013 году после аварии, а также проведение определенных технологических операций, чтобы посмотреть, есть ли течь или нет, - рассказал Владимир Буряк. - Продлевать контракт с нынешним руководителем я не собираюсь.
Самая главная достопримечательность "Дубового гая" - эти два озера. На территории данного коммунального предприятия проходит множество коммуникаций, в том числе водопроводные и канализационные.
Допущен просчет со стороны руководства, никто не проводил техническое обследование коллекторных труб, которые проходят по территории парка, что и привело к нынешней ситуации.
У меня есть две версии, что могло произойти. Первое - после перекрытия фекалии на этом участке коллектора не были откачаны, второй вариант - повреждена заглушка, перекрывающая коллектор и в нем продолжают скапливаться стоки. Труба могла разрушиться, и через грунтовые воды фекалии попали в озеро, приведя к гибели рыбы.
Запах слышен уже на входе в парк. Отсюда у меня возникает вопрос, как проводился анализ состояния воды, когда мне сообщали, что в воде озера не обнаружено никаких вредных веществ. На что вы рассчитывали, что я буду принимать ваши отчеты, сидя в кабинете? - заявил Владимир Буряк.
По словам городского головы, если факт попадания стоков в озеро будет выявлен, то это просчет не только директора "Дубовой рощи", но и руководства КП "Водоканал", к которому также могут быть применены дисциплинарные меры.
О том, что именно стало причиной гибели рыбы в озере "Дубовки", окончательно станет известно лишь завтра – когда будут готовы все окончательные результаты анализов воды и почвы, а также результаты вскрытия заглушек старого коллектора. По предварительной информации, в озеро из старого, перекрытого коллектора (в результате аварии 2013 года), могли попасть остатки не выкачанных фекалий, через образовавшуюся дырку в трубе, проложенной еще в 1956 году.
Фото Александра Прилепы.
Напомним, на реконструкцию запорожского парка подали восемь проектов.
- Просмотров: 52
Похожие новости