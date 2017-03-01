В Запорожье на проспекте Соборном автомобиль "Ниссан" сбил двоих девушек.
Пешеходы переходили проезжую часть по переходу, оборудованному светофором, когда на них наехала машина.
Как сообщили "Индустриалке" в пресс-службе патрульной полиции Запорожья, в ДТП пострадали две 21-летние иностранки. С места аварии их увезла "скорая".
Как писала "Индустриалка", в Запорожье подрались водители.
Читайте также: В Запорожье возле ж/д путей нашли труп.
Фото: Вместе
Пешеходы переходили проезжую часть по переходу, оборудованному светофором, когда на них наехала машина.
Как сообщили "Индустриалке" в пресс-службе патрульной полиции Запорожья, в ДТП пострадали две 21-летние иностранки. С места аварии их увезла "скорая".
Как писала "Индустриалка", в Запорожье подрались водители.
Читайте также: В Запорожье возле ж/д путей нашли труп.
Фото: Вместе
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