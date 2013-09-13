Городской голова Запорожья, как и обещал, проинспектировал выполнение ремонтных работ на самых аварийных участках дорог города.
Сегодня с рабочим визитом он побывал на улице Калибровой, где сейчас ведется ямочный ремонт.
Это один из самых сложных участков, так как эта улица связывает промзону с Шевченковским и Александровскими районами. К тому же это одна из основных объездных дорог, по которой ездят большие грузовые машины.
Ремонтные работы на улице Калибровой, по поручению городского головы, были начаты на прошлой неделе. Всего здесь планируется отремонтировать не менее 800 квадратных метров дорожного покрытия. Сегодня здесь задействовано около 30 рабочих и 10 единиц техники КП "ЭЛУАД". Выполняется уборка, проводятся подготовительные работы, укладывается асфальт. За день дорожники укладывают 100-120 квадратных метров асфальтового покрытия. Ямочный ремонт на этом участке планируется завершить до конца недели.
- Ямочный ремонт этой улицы — временное явление. Я дал команду выйти на тендер с уже готовым проектом по ремонту первого путепровода со стороны кольца, также в этом году выполнить проект на ремонт второго путепровода, и параллельно сделать проект реконструкции всей этой дамбы вплоть до улицы Игоря Сикорского, с заменой и поднятием трамвайных рельс и восстановлением дорожного полотна, - сообщил Владимир Буряк. - Это - основная транспортная магистраль для большегрузных автомобилей, в том числе и транзитных. Дамба строилась в конце 50-х годов прошлого столетия, когда были другие нагрузки на дороги, другие машины. Сегодня здесь ездят "30-тонники", само полотно и подошва этой дамбы не справляются с существующей нагрузкой.
Фото Александра Прилепы.
Как сообщала "Индустриалка", запорожцам не придется оплачивать некачественный прошлогодний ремонт дорог.
Сегодня с рабочим визитом он побывал на улице Калибровой, где сейчас ведется ямочный ремонт.
Это один из самых сложных участков, так как эта улица связывает промзону с Шевченковским и Александровскими районами. К тому же это одна из основных объездных дорог, по которой ездят большие грузовые машины.
Ремонтные работы на улице Калибровой, по поручению городского головы, были начаты на прошлой неделе. Всего здесь планируется отремонтировать не менее 800 квадратных метров дорожного покрытия. Сегодня здесь задействовано около 30 рабочих и 10 единиц техники КП "ЭЛУАД". Выполняется уборка, проводятся подготовительные работы, укладывается асфальт. За день дорожники укладывают 100-120 квадратных метров асфальтового покрытия. Ямочный ремонт на этом участке планируется завершить до конца недели.
- Ямочный ремонт этой улицы — временное явление. Я дал команду выйти на тендер с уже готовым проектом по ремонту первого путепровода со стороны кольца, также в этом году выполнить проект на ремонт второго путепровода, и параллельно сделать проект реконструкции всей этой дамбы вплоть до улицы Игоря Сикорского, с заменой и поднятием трамвайных рельс и восстановлением дорожного полотна, - сообщил Владимир Буряк. - Это - основная транспортная магистраль для большегрузных автомобилей, в том числе и транзитных. Дамба строилась в конце 50-х годов прошлого столетия, когда были другие нагрузки на дороги, другие машины. Сегодня здесь ездят "30-тонники", само полотно и подошва этой дамбы не справляются с существующей нагрузкой.
Фото Александра Прилепы.
Как сообщала "Индустриалка", запорожцам не придется оплачивать некачественный прошлогодний ремонт дорог.
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